Banda Pink Floyd Reunion usa neste show os mesmos equipamentos que o Pink Floyd usou em Live at Pompeii e Dark side of the moon

A banda Pink Floyd Reunion sobe nesta quarta-feira (15/11) ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec para o espetáculo Pink Floyd Reunion – Live At Pompeii & Dark Side Of The Moon: 50 anos.

Depois das temporadas da obra “The Wall – O Filme”, com todas as sessões lotadas, a banda mineira agora homenageia outro clássico que está entre os cinco álbuns mais vendidos da história da música.

“Não queríamos fazer mais do mesmo, simplesmente executando o disco na íntegra, como muitos tributos já vêm fazendo. Precisávamos criar algo impressionante, para que o público saísse extasiado, assim como aconteceu com The Wall”, explica Marcelo Canaan, líder da PFR.

Para isso, segundo Marcelo, o PFR apresenta o Live At Pompeii - filme longa-metragem de um show do Pink Floyd gravado sem público nas ruínas da cidade de Pompéia, na Itália. “O filme registra o auge da fase inicial e mais psicodélica deles e será exibido na íntegra durante o espetáculo, num telão de altíssima resolução que cobrirá todo o fundo do palco.”

Mas, como o Live At Pompeii “conversa” com o Dark Side? “As duas obras foram gravadas na mesma época e representaram o momento de virada deles, que ganharam o mundo com a venda de mais de 40 milhões de discos. E o filme é muito marcante pois intercala as músicas com cenas da banda gravando o ‘Dark Side’ nos estúdios Abbey Road, em Londres”, conta.

Foi assim, então, que surgiu a ideia do show Live At Pompeii & Dark Side Of The Moon: 50 anos: “Exibiremos a íntegra do filme e reproduziremos o cenário do show original, inclusive com instrumentos e equipamentos de época, tudo conforme gravado originalmente pelo Pink Floyd nos anos 70. As músicas do Live At Pompeii serão executadas pela banda em perfeito sincronismo com os movimentos dos músicos originais do Pink Floyd na tela, exatamente conforme já fazemos no The Wall e deu super certo”, continua Marcelo.

“Já durante as canções do ‘Dark Side’ teremos um espetáculo incrível de iluminação, contextualizado pelos trechos de documentário do filme, com cenas das gravações originais do álbum, em Abbey Road”, conclui.

A BANDA

A Pink Floyd Reunion é formada por Marcelo Canaan (vocais, guitarras, violões), Fernando

Grossi (guitarras, violões), Raphael Rocha (vocais, órgão Hammond, pianos, sintetizadores), Fernando Nigro (bateria), Marcelo Dias (vocais, piano, violões, guitarras, saxofone), Thiago Barbosa (contrabaixo), Raquel Carneiro (backing vocais), Sarah Lugon (backing vocais) e Miss Garandi (backing vocais).

SERVIÇO

Pink Floyd Reunion – Live At Pompeii & Dark Side Of The Moon: 50 anos

Datas: 15 de novembro de 2023

Horário: 19h

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec (BH/MG)

Av. Amazonas 315 – Centro, belo Horizonte/MG

Ingressos:

2º Lote: R$130,00 (Plateia I) e R$100,00 (Plateia II)

Vendas: Bilheteria do teatro ou pelo site da Eventim