A cantora Priscilla abandonou o sobrenome Alcântara e surpreendeu a todos ao aparecer com o novo visual no Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo no último fim de semana. Agora volta aos trending topics no X com o lançamento de sua nova música, “Quer dançar”.

Desde que apareceu com o novo visual, priscilla vem sendo alvo de críticas nas redes sociais. A vencedora do primeiro “The Masked Singer Brasil” e ex-apresentadora do "Bom Dia & Cia." agora exibe os cabelos em corte chanel e vermelhos, a sobrancelha descolorida e roupas que mostram as várias tatuagens pelo corpo. Ela também deletou o antigo perfil no nas redes sociais e criou um novo. Segundo ela, a mudança se deu para alinhar sua imagem com a nova etapa da carreira.

"O visual faz parte da estética, eu sempre adorei mudar, as pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso. Já tive cabelo colorido, mas fiquei uns seis anos sem fazer essas loucuras. Mas achei que combinava com a persona que eu queria trazer pro álbum, então a gente tem apresentado essa nova persona pro público e tem sido muito divertido pra mim", declarou.

Priscilla, que atualmente está se dedicando ao pop e ao funk, está trabalhando em um novo álbum que inclui o feat com o Bonde do Tigrão, grande sucesso dos anos 2000. Para ela, a nova fase representa liberdade em ser quem ela é.

"Nesse novo momento, desejo a vocês a mesma liberdade que eu encontrei para me encontrar. Aproveitem cada nota, cada som, cada melodia (...). Sintam cada momento, que essas músicas sejam a trilha sonora da sua libertação para simplesmente ser", disse.

A mudança drástica repercutiu principalmente entre os evangélicos mais conservadores. Priscilla vinha se dedicando à música gospel nos últimos anos, e seus fãs se consideram “traídos”. “Que transformação bizarra da Priscilla Alcântara. Infelizmente é mais uma jovem de fé rasa que se entregou de corpo e alma ao falso evangelho e consequentemente veio a apostasia. Triste demais!”, escreveu um usuário.

“Sou grata por tudo o que vivi enquanto Priscilla Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz, por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só Priscilla. Queria que me conhecessem como a Priscilla que canta, como eu disse 20 anos atrás. Cantar e não atender expectativas alheias. Só cantar”, escreveu.

Confira as reações:

Degeneração total da ex-cantora gospel Priscilla Alcântara.

O feminismo é uma arma maléfica capaz de confundir, iludir, descredibilizar e transfigurar uma mulher. pic.twitter.com/p92bpKgmOx — Maria Fernanda Schmidt Baccelli (@brmariafernanda) November 8, 2023

Priscilla Alcântara com Deus no coração e Priscilla Alcântara agora. Dá pra acreditar que é a mesma pessoa? Que triste isso...

O diabo não descansa por nenhum segundo! Vigiai meus caros, para que ele não os levem para o caminho dele! pic.twitter.com/csq5UpuuCA — Fellipe Bambam (@fellipebambam) November 8, 2023

Que transformação bizarra da Priscilla Alcântara. Infelizmente é mais uma jovem de fé rasa que se entregou de corpo e alma ao falso evangelho e consequentemente veio a apostasia. Triste demais! — Cristian (@_cristianroque) November 9, 2023

eu era muito fã da priscilla alcantara, mas descobri que sou mais ainda da PRISCILLA — LARANJA (@joaoplaranja) November 10, 2023

priscilla alcantara está indo pelo caminho certo até. gostei bastante da música e do clipe pic.twitter.com/PyZD5eLLPC — HECTOR | Be Alive ?????? (@beyalivehector) November 10, 2023