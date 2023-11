Uma das principais faixas do Pink Floyd, “Comfortably numb”, presente no clássico álbum “The wall” (1979), será uma trilha sonora para lá de especial para o analista de TI João Pedro Ferreira, de 27 anos, e a professora de inglês Catarina Torres Marinho, de 24 anos. Mas ela ainda não tem ciência do tamanho da importância que esta canção terá nesta quarta-feira (8/11), quando Roger Waters e sua banda a executarem no palco do Mineirão.

Durante esta música, João Pedro vai pedir Catarina em casamento. “Já tem um tempo que tomei essa decisão. Eu a conheci no fim do ano passado, e logo que saímos eu sabia que ela era a mulher da minha vida”, confessou o analista de TI ao Estado de Minas.

“Daí em diante é só paixão, e não tem local mais especial para nós dois do que aqui, no show do Roger Waters”, completou João Pedro.

Esta será a segunda vez que ele assiste o músico inglês ao vivo – a primeira foi em 2018, quando Roger Waters se apresentou no Mineirão em uma data da turnê “Us + them”. Já para Catarina, será um momento inédito.

“Comfortably numb” fechou aquela apresentação de cinco anos atrás; já a versão revisitada por Waters no trabalho solo “The Lockdown Sessions” (2022), tem iniciado os shows no Brasil da turnê “This is not a drill”.

O músico inglês sobe ao palco do Mineirão depois de passar por Brasília-DF (24/10), Rio de Janeiro-RJ (28/10), Porto Alegre-RS (1/11) e Curitiba-PR (4/11) e antes de duas paradas em São Paulo-SP, neste sábado (11/11) e domingo (12/11).