A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, de 68 anos, morreu nesta sexta-feira (3/11) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello por uma equipe do SAMU, de acordo com informações da Prefeitura Municipal de Guapimirim, no Rio de Janeiro.

“A Prefeitura Municipal de Guapimirim lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", afirmou a prefeitura.

Em 2022, ela chegou a ser internada no mesmo hospital em estado grave por questões respiratórias. Elizangela não tomou vacina contra a COVID-19 e se colocava contra a imunização.

Nascida em 11 de dezembro de 1954 no Rio de Janeiro, Elizangela iniciou sua trajetória ainda criança na TV Excelsior. Na TV Globo, chegou a atuar em "Roque santeiro", "O clone", "Senhora do destino" e outros sucessos da emissora.