Natural de Barbacena, Wesley Cristiano de Sousa mora em Ouro Preto desde os seis anos e já se considera ouro-pretano. Sua paixão pelo Pink Floyd nasceu quando pegou uma fita k7 do seu tio Wander Luiz da Silva, aos 14 anos. A tradicional psicodelia e os arranjos clássicos da banda o fizeram se apaixonar pelo grupo britânico..



“Eu não parava de escutar a fita, escutava todos os dias. Até que conheci uma turma roqueira no Senai em Ouro Preto. Eles sabiam tudo sobre as bandas e daí comecei a estudar a minha banda preferida. A filosofia e a história do Pink Floyd mudaram minha vida”, conta Wesley.

Wesley sempre gostou de colecionar vinis, fita cassetes, VHS e CDs do Pink Floyd e montou um fã clube da banda em Ouro Preto em 2000. Ele conseguiu juntar 15 pessoas para se reunir no anexo do Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, principal cartão postal da cidade, para discutir sobre o conjunto britânico.Porém, com o passar do tempo, Wesley se casou e não pôde mais dedicar tanto tempo ao fã clube. Mas, um show de Roger Waters – baixista, compositor e co-fundador do Pink Floyd – em 2002, no Engenhão (Rio de Janeiro), fez ele voltar a se empolgar com a banda novamente.“Não tínhamos muitas informações sobre shows, não tínhamos internet, mas escutamos a rádio Colonial FM toda sexta-feira, pois tinha um programa especial chamado ‘Hoje é Dia de Rock’. Um dia o locutor falou ‘Roger Waters virá para América do Sul e vai tocar no Brasil pela primeira vez’. Eu chorei de emoção”, continuou Wesley.Apesar do seu entusiasmo, Wesley, aos 21 anos, não tinha condições de pagar o show. Ele, então, recorreu ao seu irmão mais velho, Anderson José de Sousa, que era soldado da aeronáutica na época, para o ajudar a realizar seu sonho de ver Roger Waters ao vivo.“Ele me respondeu carinhosamente que iríamos juntos e fomos no show. Um sonho que se tornou realidade”, declarou.