Os fãs de terror e suspense têm motivos para comemorar, pois a aguardada segunda temporada de "Sweet home" está prestes a ser lançada. A Netflix divulgou nesta quarta-feira o trailer de continuação da série sul-coreana, que chega na plataforma no dia 1/12.

Baseada em um popular webtoon homônimo, a produção conquistou o público com sua trama envolvente, criaturas aterrorizantes e personagens cativantes. Com a estreia da segunda temporada prevista para breve, a expectativa está nas alturas.

"Sweet home" conta a história de Cha Hyun-su, um jovem que se isola em seu apartamento após uma série de tragédias pessoais. No entanto, quando criaturas monstruosas começam a aparecer no mundo exterior, ele se vê forçado a lutar pela sobrevivência, juntamente com outros moradores do prédio. A série aborda temas como o isolamento, a busca pela esperança e a luta contra os próprios demônios internos.

Cha Hyun-su é interpretado pelo ator Song Kang, também conhecido por estrelar a série "Love alarm". Com a divulgação da Netflix, o nome do ator entrou no trending topics do X, antigo Twitter, com fãs fazendo diversos elogios a interpretação do ator.

NÃO ESTOU BEM pic.twitter.com/YJ1mdUCtK9 — SongKang Brasil ???? (@SongKangBrasiI) November 1, 2023

song kang está de volta com tudo meus amores https://t.co/d1EaJzbgta — sofia? TOO MUCH (@byjinnie) November 1, 2023

A primeira temporada, lançada em 2020, foi um sucesso instantâneo. Os fãs foram atraídos pela mistura única de horror e drama psicológico, e muitos aguardaram ansiosamente por novos episódios para descobrir o destino dos personagens.

A equipe de produção também está empenhada em elevar a qualidade do show. Os trailers e teasers da segunda temporada sugerem que os fãs podem esperar ainda mais ação e terror, com criaturas mais assustadoras e reviravoltas inesperadas. A série promete explorar ainda mais os segredos por trás do aparecimento das monstruosidades e o passado sombrio dos personagens.