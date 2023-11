A cantora Anitta é conhecida entre os famosos por dar as melhores e mais badaladas festas. Nessa terça-feira (31/10), a funkeira decidiu comemorar o Halloween dando uma festa bem agitada. Nomes como Luisa Sonza, Carla Diaz e Juliette marcaram presença no evento e exibiram suas fantasias.

Não é de hoje que as comemorações da funkeira são tão aguardadas. A poderosa sabe como dar uma boa festa. Realizado na noite de Dia das Bruxas, nessa terça (31/10), o Halloween da Anitta liderou o ranking dos assuntos mais comentados do dia no X, antigo Twitter, na manhã desta quarta-feira (1/11).

Diversos cantores, atores e influenciadores foram convidados e fizeram jus a data. Dentre as fantasias, tiveram desde as mais tradicionais, como personagens de filmes de terror, até as mais inesperadas como personagens de game e Xuxa.

Luisa Sonza e Tokinho optaram pela caracterização de personagens de filmes de terror. Luisa foi fantasiada de “Pearl”, do filme de mesmo nome lançado no último ano, enquanto o influenciador Tokinho se fantasiou de Jigsaw, o psicopata da série de filmes de Jogos Mortais.

Personagens de filmes de terror serviram de inspiração para alguns convidados Reprodução

Ao lado da amiga e parceira de trabalho Marina Sena, a anfitriã não poupou esforço ao se fantasiar de personagem do game "Mortal Kombat" junto de Marina.

Marina Sena e Anitta se inspiraram no mundo dos games Reprodução/Redes sociais

As fantasias de casal também estavam em alta na festa de Halloween. Os atores Ágatha Moreira e Rodrigo Simas voltaram aos anos de brilhantina e imitaram Sandy Olsson e Danny Zuko, respectivamente, casal da comédia romântica Grease (1978). Já o casal Michel Teló e Tatá Fersoza aproveitaram a oportunidade para se vestirem como os bonecos mais famosos do mundo - Barbie e Ken.

Artistas se abusaram das fantasias de casal, que nunca saem de moda Reprodução/Redes sociais

Mas, o casal que roubou a cena foi Angélica e Luciano Huck, que exalaram autenticidade ao criarem uma fantasia “diferentona”.

Angelica e Luciano Huck também foram convidados para o Halloween da Anitta Reprodução/Redes sociais

Confira outros looks:



Jade Picon e Carla Diaz resgataram a clássica fantasia de anjo e demônio Reprodução/Redes sociais

Os ex-BBBs Mc Guime e Bruna Griphao também marcaram presença na festa Reprodução/Redes sociais