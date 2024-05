A vida tem se tornado cada vez mais desafiadora. Parte do mundo está em guerra, parte de nós está dividida internamente e as falhas de comunicação estão cada vez evidentes em uma raça que une para superar uma pandemia, mas que permanece dividida por sutis diferenças históricas. Nesse contexto, será que existem meios para nos auxiliar a sustentar uma atitude mais positiva perante a vida e preservar o bom humor?





O bom humor, ao contrário do que as pessoas pensam, não é apenas uma maneira de encarar a vida; ele é uma virtude essencial que nos ajuda a viver com mais resiliência. Já o mau humor, que frequentemente é mais fácil de sustentar, pode nos prender em um ciclo de negatividade que prejudica tanto a nossa saúde mental quanto física.





Cientificamente, o bom humor tem efeitos tangíveis e benéficos, desde a redução do estresse até a diminuição da insônia e da depressão. Segundo as pesquisas, manter uma disposição alegre pode diminuir os níveis de cortisol, o que pode promover um bem-estar geral e até mesmo um prolongamento de nossas vidas.





Cultivar o bom humor pode depender de estratégias que, claro, não há como listar todas, por isto vamos citar apenas alguns meios que podem nos auxiliar a manter o bom humor. A primeira coisa que precisamos aprender é encarar cada desafio como uma oportunidade de crescimento pessoal. Mesmo nas situações mais complexas é possível extrair algum ensinamento positivo. Assim, quando estivermos vivendo uma situação difícil devemos refletir, conversar com pessoas nas quais confiamos e, se possível, manter um diário listando as adversidades e os aprendizados alcançados, pois isto ajuda a consolidar a experiência e a ver o progresso ao longo do tempo.





Uma outra estratégia, como não poderia deixar de ser, é mantermos a capacidade de rir de nós mesmos. Para isto precisamos encarar nossas falhas e erros como partes normais do processo de aprendizagem, e não como catástrofes. Só a partir do momento em que aprendemos a ter flexibilidade mental é que podemos ver a vida a partir de uma perspectiva mais leve.



Uma atitude importante para a manutenção do bom humor é o domínio dos pensamentos. Muitas vezes nosso fluxo mental fica acelerado e, com isto, nos tornamos incapazes de encontrar soluções adequadas para os problemas. Práticas como a meditação, que nos ensinam a observar os pensamentos sem julgamento, são fortes auxiliares para a redução da ansiedade. Além disso, incorporar momentos de atenção plena durante o dia ou respirar profundamente por alguns momentos podem acalmar nossas mentes quando os nossos pensamentos se tornarem opressivos.

Outro ponto importante é que não há como manter o bom humor sem nos atentarmos para os ambientes que frequentamos e para as pessoas que convivemos. Devemos buscar locais que nos energizem e inspirem. Além disso, depois que escolhermos os seletos e bons amigos e os parentes que nos agradam, precisamos investir tempo e energia nestas relações, pois, além de tornarem nossos caminhos mais agradáveis, provavelmente serão eles que nos darão suporte em nossa velhice.



Escolher o bom humor como companhia ao invés de seu oposto, o mau humor, é uma atitude sábia perante a vida, que nos garante muito mais momentos de paz. O bom humor melhora nossa existência e irradia positividade ao nosso redor, influenciando positivamente aqueles com quem compartilhamos nossos caminhos. Alguém que cultiva o bom humor já deu o primeiro grande passo para o aprendizado da arte de bem viver.