Há vários pilares que sustentam um envelhecimento saudável, mas um deles, sem dúvida, é a convivência social. Estudos têm demonstrado que interações sociais frequentes têm o poder de minimizar o risco de doenças mentais, como a depressão, e promover um envelhecimento cognitivamente mais saudável. O suporte emocional e físico, ao lado do sentimento de pertencimento proporcionado pela convivência, são indispensáveis para quem está envelhecendo.

Historicamente, a importância da convivência já era reconhecida, desde tribos antigas até cortes reais, todos preservavam ritos para vivências em grupo. Ninguém duvida dos benefícios de estar próximo a outras pessoas e, se queremos ter um envelhecimento saudável, precisamos cada vez mais encontrar meios para conviver.

Com a revolução digital, os grupos de convivência têm passado por uma diversificação notável. Se antes restavam àqueles em processo de amadurecimento apenas os bailes da terceira idade, hoje temos a internet, as redes sociais e uma infinidade de aplicativos dedicados a facilitar o encontro de pessoas com interesses similares.

Aplicativos específicos para viajantes solitários, para encontros amorosos entre idosos e plataformas para fazer novos amigos tornaram-se ferramentas indispensáveis para quem busca companhia e novas experiências. Alguns aplicativos, utilizando algoritmos avançados, permitem a organização de eventos, encontros para visitar museus ou teatros e atividades que congregam pessoas com hobbies, interesses ou profissões em comum, tudo marcado em locais públicos.

Queria entender como funcionam esses encontros entre desconhecidos e decidi participar de um jantar com pessoas que nunca havia cruzado antes, tudo organizado por um aplicativo. A ideia era juntar pessoas com interesses em comum para um jantar em um restaurante escolhido pelo aplicativo que, segundo afirma, usa um algoritmo para formar os grupos. Não sabíamos muitos detalhes uns dos outros e o aplicativo deixava claro que o objetivo não era um encontro romântico, mas sim proporcionar um modo de conectar pessoas que talvez pudessem ter interesses em comum.

A minha impressão foi a de que o restaurante escolhido pelo aplicativo foi bom, apesar do preço elevado da conta. Éramos cinco mulheres e um homem, todos de escolaridade parecida, idades variando entre 45 e 60 e, à exceção de mim, todos eram divorciados ou solteiros. Uma delas me contou que já era seu segundo jantar e que havia gostado muito do anterior, quando conheceu um senhor de 75 anos que a havia deixado encantada, pois havia divertido a todos da mesa. Uma outra disse que havia usado o aplicativo em São Paulo e que a experiência tinha sido bastante agradável. No geral, achei a noite bastante agradável, pois tive a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, cheias de histórias para contar; comemos, bebemos e voltei para casa surpreendida e com o coração aquecido.

É preciso sair da zona de conforto para nos surpreendermos com o que o mundo tem a nos oferecer. A tecnologia, muitas vezes vista como barreira para uma genuína comunicação, se mostrou, na minha experiência, como uma facilitadora, conectando-me a pessoas com as quais, de outra forma, talvez eu nunca tivesse cruzado.

Às vezes, por medo da novidade, não experimentamos novas formas de convívio, e preferimos permanecer isolados, apesar do desejo de interagir. A diversidade de aplicativos e plataformas disponíveis hoje em dia nos oferece uma oportunidade inigualável de descobrir novos amigos, experiências e até mesmo, quem sabe, amores. Fica a dica!