Empreendedorismo Sênior: motivações, vantagens e estratégias na maturidade

Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

O cenário global do empreendedorismo testemunha uma ascensão notável de indivíduos na faixa etária "55+", consolidando o que se denomina empreendedorismo sênior.

Este fenômeno é impulsionado por uma intrincada combinação de oportunidade de mercado e necessidade de complemento de renda, fatores que, embora distintos, convergem para a tomada de decisão de iniciar um novo negócio.

O dilema entre oportunidade e necessidade

Dados recentes da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada pelo Sebrae e pela ANEGEPE, revelam que, para o público "55+", a oportunidade de mercado é o principal motor para o empreendedorismo, respondendo por 60,5% das iniciativas, enquanto a necessidade de complementar a renda motiva 39,5%. Essa distinção é crucial para entender a natureza das empresas emergentes nesse segmento.

Mas a oportunidade não deve ser confundida com a mera capacidade individual de executar uma tarefa. Empreender por oportunidade, nesse contexto, significa identificar e capitalizar sobre um cenário de mercado favorável. Para isso, a preparação precede a competência técnica: é imperativo que o empreendedor compreenda bem o mercado, domine as estratégias de acesso ao cliente e defina um posicionamento eficaz antes de considerar suas habilidades pessoais como um diferencial competitivo.

A simples aptidão para uma atividade, como cozinhar ou programar, não é suficiente para garantir o sucesso de um negócio; é necessário um planejamento estratégico robusto.

O perfil estratégico do empreendedor sênior

Um dos traços distintivos do investidor sênior é sua maior assertividade em comparação com empreendedores mais jovens. Essa característica está intrinsecamente ligada à forma como a necessidade de complementar a renda é percebida e gerenciada. Enquanto a pressão financeira pode embaçar as decisões de empreendedores mais jovens, levando-os a negligenciar o tempo fundamental de estudo e planejamento do negócio, o sênior demonstra uma tranquilidade maior ao pensar em complementar a renda. Essa serenidade permite um processo decisório mais ponderado, a alocação de tempo adequado para a estruturação do empreendimento e uma vantagem em relação a investidores mais jovens, que muitas vezes carecem de paciência para aguardar resultados.

A experiência acumulada ao longo da vida profissional e pessoal confere ao empreendedor sênior uma vantagem competitiva significativa. Estatísticas da GEM mostram que 29% do público "55+" possui mais de três anos de experiência empreendedora, contra 19% na faixa etária entre 18 e 34 anos, e 13% dos indivíduos com mais de 55 anos já estão em fase de implementação de seus negócios ou os operam há pelo menos três meses. Essa bagagem não se restringe apenas a empreendimentos formais, mas engloba um vasto repertório de conhecimentos, redes de contato e resiliência adquiridos.

Áreas estratégicas e a valorização da bagagem profissional

Para o empreendedor sênior, certas áreas de atuação se mostram particularmente promissoras: serviços de consultoria, gastronomia, turismo e lazer. Nestes setores, a "persona", ou seja, o estilo e a individualidade do empreendedor, pode constituir o grande diferencial competitivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É fundamental que o empreendedor utilize sua vasta bagagem profissional para transformar essas experiências e conhecimentos em oportunidades de negócio concretas. Isso implica não apenas replicar habilidades técnicas, mas capitalizar sobre a rede de contatos, a credibilidade construída, a capacidade de resolução de problemas complexos e a inteligência emocional desenvolvidas ao longo de décadas de carreira. A sabedoria adquirida e a visão de mundo amadurecida podem ser convertidas em serviços de alto valor agregado, consultorias especializadas ou experiências personalizadas que ressoam com um público específico.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.