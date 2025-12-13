O labirinto das guias médicas: quando a burocracia vira risco à saúde

Existe um elemento silencioso, pouco debatido e profundamente nocivo dentro do sistema de saúde suplementar brasileiro: a burocracia que se interpõe entre o paciente e o tratamento de que ele precisa. Médicos e pacientes conhecem bem esse enredo. Ele começa com um diagnóstico claro, uma indicação terapêutica precisa,muitas vezes sustentada por exames, protocolos, diretrizes e anos de experiência clínica e, logo depois, surge um obstáculo que nada tem a ver com ciência, técnica ou cuidado: a guia.



A guia virou, no Brasil, um documento que deveria autorizar procedimentos, mas frequentemente funciona como arma de obstrução. Se a medicina se baseia em tempo, precisão e desfecho, a burocracia se sustenta em lentidão, formalidade e controle. De um lado, decisões alinhadas com a melhor evidência e o estado técnico da arte. Do outro, uma máquina que parece desenhada para duvidar, atrasar e, não raramente, negar.



O problema é que esse jogo administrativo não acontece no campo neutro da teoria. Ele acontece dentro do corpo do paciente — que sente dor, piora, perde função, acumula dias de sofrimento e, sobretudo, tempo. Tempo que, em medicina, é variável clínica.



O atraso burocrático tem consequências fisiológicas, não apenas emocionais. E essa é a parte que raramente aparece nos relatórios e nas telas dos sistemas de autorização: processos degenerativos evoluem, inflamações se cronificam, lesões musculoesqueléticas aumentam, deformidades se agravam, sintomas se instalam. E, enquanto isso, a guia “está em análise”.



A falsa neutralidade da burocracia



A narrativa das operadoras costuma sugerir que o processo de autorização é neutro, necessário e protetor. Em tese, ele evitaria abusos e garantiria que o paciente receba apenas o que realmente precisa. Na prática, porém, o sistema se desenhou de forma a trocar uma análise técnica por uma triagem econômica. O critério clínico vira coadjuvante.



A autorização que deveria ser ágil, porque lida com biologia, dor e risco, se arrasta por camadas de conferências administrativas, protocolos internos e interpretações de manuais operacionais que mudam a cada semestre. Para piorar, raramente o auditor conversa com o médico assistente. A decisão acontece distante de quem examinou o paciente, viu suas imagens, ouviu sua história e assumiu sua responsabilidade legal.



E aqui reside uma contradição central: o médico assistente faz o diagnóstico, estuda o caso, assume o risco e responde juridicamente pelo tratamento, mas quem define se ele pode executar o que indicou é alguém que não o examinou, não vê o paciente e não assina pelo desfecho. A burocracia deixa de ser uma etapa regulatória e passa a ser um filtro de controle, no pior sentido da palavra.



O impacto real no paciente: um dano que não aparece no extrato



Para entender o problema com profundidade, imagine alguns cenários comuns na ortopedia e na cirurgia do pé e tornozelo:



» Um joanete severo que aguarda autorização e progride, aumentando deformidade e dor, tornando a cirurgia mais complexa.



» Uma lesão de tendão que poderia ser reparada precocemente, mas espera semanas e evolui para retração, pior prognóstico e reabilitação mais dolorosa.



» Uma instabilidade crônica de tornozelo em processo inflamatório ativo que perde o timing ideal da intervenção.



» Uma lesão osteocondral que deveria ser tratada antes de colapsar, mas só é liberada quando já atingiu estágio avançado.



Em nenhum desses casos a operadora assume responsabilidade pelo agravamento. Para a empresa, o tempo é neutro. Para o corpo humano, não é. O atraso burocrático é um fator de piora clínica.



E qual é a saída?



Não existe solução simples, mas há caminhos possíveis. O primeiro é reconhecer o problema. A burocracia da saúde suplementar não é um detalhe administrativo: é um fenômeno clínico que interfere no desfecho. O segundo é aproximar auditor e médico assistente. A comunicação direta, respeitosa e técnica é o caminho mais curto para decisões rápidas e seguras. O terceiro é exigir transparência. Protocolos internos que impactam a saúde do paciente não podem ser tratados como segredos corporativos. O quarto é valorizar o tempo. Tempo deve ser reconhecido como variável clínica, não como etapa burocrática. E, por fim, é necessário fortalecer o entendimento público de que a autonomia médica não é capricho. É responsabilidade. É ônus. É a garantia de que quem decide pelo paciente é quem carrega a responsabilidade legal e ética por essa decisão.



A medicina não pode ser sequestrada pela burocracia. O cuidado não pode ser ofuscado pelo processo. E a saúde não pode ser tratada como custo, quando na verdade é investimento, humano, social e econômico.



O paciente merece mais do que uma guia em análise. Ele merece cuidado. Ele merece tempo. Ele merece um sistema que funcione para ele, e não apesar dele.



Essa é a discussão que precisamos fazer. E ela não envolve apenas médicos e operadoras. Envolve toda a sociedade que, cedo ou tarde, vai se ver diante de uma decisão médica pendente, aguardando liberação, enquanto o corpo não aguarda nada.



Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.