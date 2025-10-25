Gelo ou calor?

Ortopedista Especialista em Pé e Tornozelo. Doutor em Ortopedia pela UFMG.

Poucas dúvidas são tão universais quanto esta: afinal, o que é melhor — colocar gelo ou usar calor quando sentimos dor?

A resposta, embora pareça simples, depende de entender o que está acontecendo dentro do corpo. Para compreender quando usar cada um, precisamos sair do automático e entender como o corpo reage à dor e à inflamação.

A lógica por trás do gelo

O gelo ou crioterapia é usado há séculos para reduzir dor e inflamação. Quando aplicamos frio sobre uma região lesionada, ocorre uma vasoconstrição — os vasos sanguíneos se contraem, diminuindo o fluxo de sangue local. Isso reduz o extravasamento de líquidos e, consequentemente, o inchaço.

Além disso, o frio diminui a condução nervosa, ou seja, os impulsos de dor chegam com menos intensidade ao cérebro. Por isso, o gelo é tão eficiente para aliviar dores agudas logo após uma entorse, uma pancada ou uma cirurgia.

Em termos práticos: o gelo acalma a inflamação inicial, diminui o edema e proporciona alívio quase imediato.

Quando o gelo é indicado

1- Fase aguda de uma lesão: nas primeiras 48 a 72 horas após uma entorse, uma contusão ou uma distensão muscular.

2 - Após atividades intensas: em treinos muito pesados ou competições, o uso do gelo ajuda a conter o processo inflamatório muscular secundário ao esforço.

3 -Pós-operatório imediato: após cirurgias ortopédicas, o gelo ajuda a controlar dor e edema sem necessidade de aumento de analgésicos.

O frio deve ser usado com moderação. Aplicar gelo diretamente sobre a pele pode causar queimaduras por frio. O ideal é usar uma camada de proteção (como uma toalha fina) e limitar a aplicação de 15 a 20 minutos por vez.

Outro erro comum é usar gelo por tempo excessivo ou em fases em que a inflamação já passou — o que pode retardar a cicatrização.

A lógica por trás do calor

O calor, por sua vez, faz o oposto: provoca vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo na região. Isso melhora o aporte de oxigênio e nutrientes, relaxa a musculatura e acelera a eliminação de resíduos metabólicos.

Por isso, o calor é o grande aliado das dores crônicas, das tensões musculares e das rigidezes articulares. Ele atua mais no conforto e na mobilidade do que no controle de inflamação.

Quando o calor é indicado

• Tensões musculares e contraturas

• Dores articulares crônicas

• Antes do exercício físico

Quando deve ser evitado

Nunca se deve aplicar calor em uma região inchada, vermelha ou inflamada. Nessas situações, ele pode piorar o quadro, aumentando o edema e o desconforto. Também deve ser evitado em áreas com sensibilidade reduzida (como em neuropatias ou após cirurgias recentes).

Durante décadas, o protocolo clássico de tratamento imediato de lesões esportivas era o famoso RICE — Rest, Ice, Compression and Elevation (repouso, gelo, compressão e elevação).

Hoje, esse conceito evoluiu. Pesquisadores vêm mostrando que a inflamação não é inimiga, e sim parte essencial da cicatrização.

Por isso, muitos profissionais substituíram o RICE pelo PEACE & LOVE, um acrônimo mais atual que propõe:

• P: proteção

• E: elevação

• A: evitar anti-inflamatórios no início

• C: compressão

• E: educação do paciente

• L: carga progressiva (load)

• O: otimismo

• V: vascularização (atividade leve precoce)

• E: exercício

Nesse novo modelo, o gelo continua tendo seu papel, mas com uso pontual e estratégico — não mais como tratamento único ou obrigatório.

E o contraste térmico?

Outra técnica popular é o contraste entre frio e calor, alternando imersões ou compressas de temperaturas diferentes. Essa variação provoca uma “ginástica” nos vasos sanguíneos, estimulando a circulação e reduzindo edema residual.

O contraste térmico é especialmente útil em situações de recuperação muscular pós-treino e em reabilitações de tornozelo e joelho, quando há rigidez e pequeno edema persistente.

Ferramentas de desempenho

Além do contexto terapêutico, o gelo ganhou espaço no mundo do esporte de alto rendimento. Banhos de gelo e crioterapia de corpo inteiro são usados por atletas de elite para reduzir dor muscular tardia (aquela que aparece um ou dois dias depois do treino intenso) e acelerar a recuperação entre provas.

Embora as evidências sejam mistas, muitos atletas relatam melhora subjetiva de bem-estar e disposição. O ponto de atenção é que o uso excessivo de frio logo após o treino pode atenuar a resposta inflamatória benéfica do exercício, reduzindo o ganho muscular. Ou seja, bom para recuperação rápida, mas talvez ruim se o objetivo for hipertrofia.

Já o calor tem papel fundamental na fase subaguda e crônica da reabilitação. Após lesões ligamentares, cirurgias ou períodos de imobilização, o aquecimento local ajuda a devolver elasticidade e facilita os alongamentos.

A importância do contexto individual

Nenhum recurso isolado substitui um bom diagnóstico. O mesmo sintoma — por exemplo, uma dor no tornozelo — pode ter causas diferentes: inflamatória, mecânica, muscular ou articular. Por isso, o uso de gelo ou calor deve ser individualizado e, idealmente, orientado por um profissional de saúde.

Mensagem final ao leitor: na dúvida, lembre-se da regra de ouro — gelo nas lesões recentes, calor nas dores antigas. E se a dor não melhora em alguns dias, procure um especialista. Às vezes o problema está abaixo da superfície, e nenhuma bolsa térmica vai resolver sozinha.

