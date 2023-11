Voltar a correr depois de uma fratura por estresse é um processo que exige paciência, cuidado e atenção à sua recuperação. Uma fratura por estresse ocorre devido à sobrecarga repetitiva nos ossos, o que enfraquece a estrutura óssea ao ponto de causar pequenas fissuras. A chave para retornar à corrida com segurança é seguir um plano gradual de reabilitação, sob a supervisão de um profissional de saúde, como um ortopedista ou fisioterapeuta.

Aqui vão alguns pontos primordiais para o sucesso do retorno a corrida:

- Consulte um profissional de saúde: antes de iniciar qualquer plano de recuperação, é essencial consultar um médico ou fisioterapeuta especializado em lesões esportivas. Eles avaliarão a extensão da fratura por estresse e determinarão o melhor curso de ação para sua recuperação.

- Repouso: A primeira etapa da recuperação após uma fratura por estresse envolve interrupção da corrida. O tempo sem correr varia de acordo com a localização e gravidade da lesão.

- Fisioterapia: Um programa de fisioterapia personalizado é fundamental nesse processo. Isso ajudará a restaurar a força e a flexibilidade da área afetada, bem como melhorar a biomecânica do movimento. Os exercícios de fortalecimento e gesto esportivo são componentes-chave da reabilitação.

- Inicie com caminhadas: Quando for permitido, comece os treinos com caminhadas leves. Isso ajudará a reconstruir sua resistência e condicionamento físico gradualmente, sem colocar o seu retorno em risco.

- Aumente gradualmente a intensidade: À medida que sua recuperação avançar, você pode começar a incluir corridas curtas e leves em seu programa de treinamento. É fundamental não exagerar nesse estágio e dar tempo ao seu corpo para se adaptar. Evite superfícies duras, como concreto, e opte por terrenos mais macios, como grama ou trilhas.

- Escute seu corpo: Esteja atento aos sinais de desconforto, dor ou inflamação durante e após a corrida. Se sentir qualquer um desses sintomas, pare e avalie a situação. É fundamental não forçar o retorno à corrida e dar tempo para o processo de cicatrização se completar.

- Fortaleça o corpo inteiro: A prevenção de futuras lesões por estresse requer um corpo forte e equilibrado. Continue com a fisioterapia e um programa de fortalecimento, com foco não apenas na área afetada, mas em todo o corpo, para garantir que todos os grupos musculares estejam funcionando em harmonia.

- Paciência: Lembre-se de que a recuperação de uma fratura por estresse é um processo que pode levar semanas ou meses. Ter paciência e seguir as orientações do seu profissional de saúde é essencial para um retorno seguro à corrida.

É importante notar que cada pessoa é única, e o tempo de recuperação pode variar de acordo com a gravidade da fratura e outros fatores individuais.

