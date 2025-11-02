O marketing no escuro da mente
Cores, sons e aromas invadem a mente dos consumidores e criam desejos inadiáveis. As empresas querem criar valor, é a neurociência aplicada ao marketing
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Tenho observado que, para o cliente moderno, a crença na compra racional permanece firme. No entanto, a maioria das decisões de consumo observadas no mercado não resulta de uma análise de planilhas, listas ou anotações, mas sim de escolhas já emocionalmente definidas pelos próprios clientes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O professor Antônio Damásio, da Universidade do Sul da Califórnia, explora de maneira impressionante essa questão do marketing. Ele afirma que o ser humano não é uma máquina de pensar que se emociona, mas uma máquina de emoção que pensa.
Temos, então, no marketing uma área de estudos do inconsciente denominada Neurobranding, que é o estudo do cérebro para compreender, de forma preditiva e profunda, como os consumidores tomam suas decisões de compra, processam as informações e constroem laços emocionais com as marcas.
Leia Mais
Nesse caso, ultrapassa-se o sistema lógico e entra-se no chamado sistema límbico, o centro das emoções, memórias e instintos, que processam as informações e toma decisões em milissegundos. Aí está o alvo do marketing.
Essa atuação no inconsciente é o que eu chamo de marketing no escuro da mente. O acesso a essa área crucial e inconsciente se dá através de uma verdadeira invasão sensorial.
A compra não se dá apenas através de uma transação visual, ela envolve uma integração de visão, audição, olfato e também do tato. As marcas na verdade, vendem uma experiência que denominamos neuroquímica, que é cuidadosamente planejada.
As cores são um fator determinante, e dos mais usados nesse processo de envolvimento emocional. Cada uma delas tem um papel característico no processamento e percepção dos consumidores. Por isso, as organizações têm um cuidado especial ao defini-las e associá-las ao seu negócio.
Vale referenciar aqui alguns exemplos. O azul tem a função psicológica no consumidor de gerar confiança, segurança, autoridade, calma. É a cor lógica da estabilidade. O Vermelho transmite sendo de urgência, paixão, fome, energia. Tem a capacidade de estimular o apetite e ações rápidas. Tem inclusive a capacidade de aumentar a frequência cardíaca ao ser apreciada.
O amarelo passa a ideia de otimismo, juventude, clareza e atenção. Os estudos mostram que o amarelo é a primeira cor que o olho humano consegue processar. O verde por sua vez passa a noção de saúde, natureza, calma, sustentabilidade e até riqueza.
As cores laranja, transmite criatividade, entusiasmo, diversão, o preto passa um sentimento de sofisticação, poder, exclusividade, luxo, e o roxo dá a noção de realiza, sabedoria, mistério.
Além das embalagens direcionadas de acordo com o perfil da empresa, a arquitetura dos espaços de vendas físicos, é uma especialidade do marketing.
O ritmo da música ambiente, que interfere no caminhar, e no tempo de presença do cliente no PDV, bem como o posicionamento exato dos produtos que pode gerar compras por impulso, por estarem na frente dos olhos dos clientes, ou fáceis de serem percebidos e apanhados. Esses fatores, levam à
compra, muitas vezes, num processo de estímulo do inconsciente.
É importante comentar sobre o poder do olfato. Há nele uma ligação direta com a memória e emoção. Mais do que todos os outros sentidos, ele aciona as memórias primárias das pessoas.
Está acontecendo cada vez mais a prática de assinaturas olfativas, normalmente para criar uma sensação de bem-estar, exclusividade, provocando muitas vezes um processo de direção e fidelização à marca.
Muitas empresas, para tornar a marca memorável e afetiva recorrem ao efeito da dopamina do storytelling, em que ao invés de apenas presentar as características, vantagens e benefícios, criam narrativas, campanhas de caráter emocional para ativar a liberação de dopamina e oxitocina. Uma
verdadeira química emocional que torna a marca memorável e a decisão de compra, repetição da compra e fidelidade, uma consequência natural.
Impressiona-me muito a perfeição como marcas esportivas mundiais estão utilizando essa tática de marketing. A Nike dá o exemplo. Ela utiliza histórias de atletas que enfrentam adversidades e vencem, provando que o herói pode ser qualquer pessoa. O conteúdo temático das comunicações da marca enfatiza o ganho de endorfina e dopamina que vêm após um esforço. É o que chamamos de superação ativa, em que a história de superação gera lealdade e sentido de comunidade, numa ação perfeita de marketing.
Sempre defendi que a métrica do sucesso em marketing não pode se limitar a cliques e engajamentos em redes sociais. Deve, sim, ter como referência e medição, o nível de intensidade da resposta emocional. A marca precisa realmente construir memórias de longo prazo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Posso afirmar que o escuro do marketing não é moda, mas, um padrão de excelência. É a ciência da decisão humana, utilizada não somente para aumentar vendas, mas para construir valor e criar relacionamentos autênticos.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.