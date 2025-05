Quando as instituições vacilam só resta o mercado

No artigo anterior eu mencionei a observação do filósofo Karl Popper de que a democracia para sobreviver precisa de instrumentos que impeçam os maus governantes de causarem danos irreparáveis. Que instrumentos poderiam ser estes?



O sistema de governo democrático, como o conhecemos hoje, nasceu com a fundação dos Estados Unidos. Os debates que precederam a aprovação da sua Constituição de 1787 e que se mantiveram nos primeiros momentos da república, ainda hoje podem servir para nos ajudar a compreender os dilemas da vida democrática.



Mesmo com o risco de simplificar um debate muito mais complexo, podemos distinguir duas vertentes de pensamento que lutaram por supremacia na formação inicial dos Estados Unidos. Jefferson e John Adams, de um lado, afirmavam que só a virtude cívica seria capaz de sustentar a liberdade e que o desafio para os políticos seria a formação ou a reforma do caráter moral dos cidadãos.

Basta pensar nos políticos e nas pessoas reais para concluir que, se dependesse apenas da virtude humana, nem a democracia e nem a liberdade política poderiam sobreviver. E, no entanto, não só a democracia americana sobreviveu, pelo menos até agora, como quase todos os países ocidentais tornaram-se democracias vivas e duráveis. Mais que os homens, certamente é o desenho e a qualidade das instituições sociais que são as causas do progresso e da estabilidade democrática. Em primeiro lugar sempre estarão as instituições propriamente políticas, mas quando elas vacilam outras instituições sociais tem um papel que pode se tornar decisivo.

Voltando aos primórdios da formação da nação americana, a outra vertente de pensamento, que acabou prevalecendo em certa medida, teve a liderança de Alexander Hamilton. Hamilton via o interesse individual como o principal motor da atividade humana e a república como uma comunidade de interesses, em que o público e o privado deveriam se entrelaçar. Nesta direção ele via as finanças públicas e o crédito público como instrumentos para construção da nação.



Com esse propósito, propôs que a União arcasse com as dívidas dos estados, combinando-as com as dívidas federais e, em vez de liquidá-las, financiá-las por meio de títulos do Tesouro que seriam vendidos aos cidadãos americanos. Embora este arranjo fosse restrito aos cidadãos de posses e excluísse naturalmente os que não tinham riqueza, segundo ele a dívida pública estabeleceria laços de solidariedade entre o Estado e os investidores, ligando o destino do Estado ao interesse dos indivíduos. Comprando ou vendendo os títulos da dívida, os cidadãos sinalizavam seu estado de espírito e exerciam algum controle externo sobre o governo.

Passados mais de 250 anos, a democracia americana vive hoje circunstâncias decisivas. Diante de um governo disposto a desmontar as instituições e a desafiar o Estado de Direito, os instrumentos tradicionais de controle democrático estão vacilando em seu papel de equilibrar o exercício do poder e evitar os excessos do poder pessoal. A maioria parlamentar parece ter abdicado de qualquer atitude de moderação e de crítica e o Poder Judiciário tem sido desafiado sem que uma Corte Suprema muito partidarizada pareça até agora disposta a intervir de modo decisivo.



A maior e mais antiga democracia do mundo parece indefesa diante da audácia do poder pessoal. De repente, no entanto, o governo começa a recuar, a adiar as medidas radicais e a refrear seus impulsos extremos, com medo da única instituição que demonstra autonomia, independência e destemor: o mercado financeiro. O dólar está perdendo valor perante as moedas importantes, no maior declínio dos últimos 50 anos. As ações já perderam 8% do seu valor em 100 dias. O financiamento da dívida de US$ 30 trilhões do governo ameaça ficar mais caro.



Quando pessoas e instituições atemorizadas se retraem, o mercado, como instituição de última instância, começa a pôr as coisas no lugar, dando razão ao velho Hamilton e deixando no ar a pergunta: seria possível uma democracia sem livre mercado?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.