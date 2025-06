Nasce Richarlison Jr., primeiro filho do atacante Richarlison com Amanda Araújo

Apesar de jogar na Inglaterra, Richarlison e Amanda Araújo decidiram que o nascimento do primeiro filho aconteceria em solo brasileiro. O bebê chegou ao mundo neste domingo (15/6), em Maringá, no Paraná, com 3,5 kg e muita saúde, segundo relato dos pais nas redes sociais. “Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura”, escreveu o casal, emocionado com o momento.

Por que o parto não foi em Londres?

A decisão de ter o bebê no Brasil foi explicada por Amanda dias antes do parto. “Eu vou ter o bebê aqui em Maringá, sim. Porém, não vou morar aqui com meus pais, nem ficar aqui com o bebê. Vai ser realmente só para esse comecinho”, afirmou ela, esclarecendo que o nascimento no país era uma escolha temporária.

A influenciadora contou que o plano é voltar para junto de Richarlison assim que o filho estiver pronto para viajar, com documentos em dia: “Assim que o bebê estiver pronto pra viajar, com o passaporte em mãos, a gente vai voltar pra onde quer que o Rick esteja”.

Como o casal está lidando com a nova fase?

O anúncio do nascimento foi recebido com entusiasmo por fãs, amigos e colegas do atacante da Seleção Brasileira. A chegada de Richarlison Jr. marca um novo capítulo na vida do jogador, que, apesar da agenda intensa no futebol europeu, deve conciliar a rotina com os cuidados com o bebê. Segundo o casal, a expectativa é que a chegada do filho fortaleça ainda mais os laços familiares.

Ainda não há uma previsão oficial para o retorno de Amanda e do bebê ao exterior, mas tudo indica que a família se reunirá novamente em breve. Com o passaporte em mãos e o apoio dos dois lados da família, a nova fase promete ser de ajustes, viagens — e muitas descobertas.

Com amor, carinho e torcida de milhares de fãs, Richarlison inicia agora o maior campeonato da vida: a paternidade.

