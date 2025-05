Lucas Rangel e Lucas Bley emocionaram seguidores nesta segunda-feira (12/5) ao anunciar que estão esperando o primeiro filho. O casal optou por uma barriga solidária para realizar o sonho de formar uma família. Para marcar o momento especial, eles publicaram um vídeo sensível que mostra os marcos mais importantes da relação até a descoberta da gravidez.

A publicação reúne cenas da história do casal, desde o casamento até a lua de mel, passando por mensagens carinhosas destinadas ao futuro filho. O momento mais aguardado aparece no final: a confirmação da gestação.

Lucas Rangel e Lucas Bley – Reprodução / instagram Lucas Rangel e Lucas Bley – Reprodução / instagram Lucas Rangel e Lucas Bley – Reprodução / instagram

“Nossa trajetória até aqui. O começo do nosso maior sonho”, escreveu Lucas Bley na legenda, resumindo o significado do anúncio para os dois. Confira o vídeo:

O que significa esse passo para o casal?

A chegada do bebê simboliza a realização de um sonho construído a dois, com amor, planejamento e coragem. A decisão de compartilhar o processo com o público reforça o compromisso do casal em inspirar outras famílias e celebrar a diversidade da parentalidade.

The post Lucas Rangel e Lucas Bley celebram gravidez do primeiro filho com vídeo emocionante appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.