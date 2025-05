Garota de programa se arrepende após expor Neymar: “Postei e o processo chegou”

Meses após ter causado alvoroço ao afirmar que se envolveu com Neymar Jr. durante uma festa em Araçoiaba da Serra (SP), a acompanhante de luxo Any Awuada voltou a aparecer nas redes sociais agora com um tom bem diferente. Em um vídeo recente, ela segura documentos judiciais e desabafa: “Postei e o processo judicial chegou. Ai, meu Deus, coitada da minha advogada… acho bom eu ficar quieta”. Em resposta a um perfil de celebridades que repercutiu o vídeo, ela reforçou o arrependimento: “Rapaz, era melhor eu ter ficado na minha!”.

Como foi o escândalo que envolveu Neymar?

A polêmica começou em março, quando Any revelou em entrevista ao Fofocalizando que participou de uma festa privada onde, segundo ela, Neymar estaria presente. A comemoração teria ocorrido em uma chácara, com direito a jogos de pôquer, bebidas alcoólicas e recolhimento de celulares.

Ela contou ainda que só soube quem era o anfitrião ao chegar no local e que teria tido relações com o jogador naquela noite, ao lado de outra mulher. A assessoria de Neymar, por sua vez, negou que ele estivesse na festa, alegando que o helicóptero usado na ocasião é frequentemente emprestado a amigos e familiares.

A festa teria sido interrompida após a esposa de um dos organizadores descobrir o evento e causar confusão no local. Any afirmou que apenas cumpria seu trabalho e negou qualquer comportamento inadequado. Dias após a repercussão do caso, a acompanhante anunciou que estava grávida, mas preferiu não revelar a identidade do pai. Desde então, o caso tem se desenrolado discretamente até a volta pública dela agora, em tom de arrependimento.

