Carlinhos Maia alfineta Felipe Neto em programa com Virgínia e troca de farpas agita web

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Durante sua participação no programa de Virgínia Fonseca neste sábado (3), Carlinhos Maia não hesitou ao responder uma pergunta polêmica no quadro Se Beber, Não Fale. Questionado sobre qual personalidade da mídia não merece a fama que tem, o humorista escolheu Felipe Neto, e justificou: “Acho que ele já me citou umas seis ou oito vezes, e eu não sei por qual motivo. Porque ele é muito inteligente, é um dos pioneiros da internet, e não precisava ser tão cruel.”

Felipe Neto respondeu diretamente?

Após a repercussão do programa, Felipe Neto usou seus Stories no Instagram para soltar uma possível indireta. Sem citar nomes, escreveu: “O que essa galera quer é audiência usando meu nome, como sempre. Falam de mim toda semana, eu continuo quieto e fazendo meu trabalho.” O comentário foi interpretado pelos internautas como uma resposta direta à fala de Carlinhos.

Felipe Neto – Reprodução / Instagram Felipe Neto – Reprodução / Instagram

O humorista voltou às redes sociais pouco depois para rebater o comentário de Felipe. “Se você chegou agora por causa de polêmica, corre lá no YouTube, que é onde eu trabalho de verdade. Não preciso falar dos outros para ter atenção e seguirei assim”, disse, mantendo o tom firme.

De onde vem essa tensão entre os dois?

Ainda durante o programa, Carlinhos revelou que a relação com Felipe nunca foi boa. Segundo ele, o youtuber costuma fazer comentários depreciativos sobre seu trabalho: “Não gosta de mim, acha o meu trabalho irrelevante? Vai fazer outras coisas, me deixa em paz.” O desabafo reacendeu discussões antigas entre os fãs dos dois influenciadores.

Com o histórico de trocas de indiretas e declarações ácidas, tudo indica que o atrito entre Carlinhos Maia e Felipe Neto ainda deve render novos capítulos. Por enquanto, os dois seguem em lados opostos da internet e com os seguidores atentos a cada nova publicação.

The post Carlinhos Maia alfineta Felipe Neto em programa com Virgínia e troca de farpas agita web appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.