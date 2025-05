Leo Dias recebe alta após ser internado em UTI com pneumonia

O jornalista Leo Dias, do SBT, foi internado na última quinta-feira (3) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, da Rede D’Or, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, com um quadro de pneumonia. Segundo o boletim médico divulgado durante a internação, o comunicador apresentava evolução clínica favorável, mantendo-se estável e sem necessidade de ventilação mecânica.

Sob os cuidados da equipe médica liderada pela Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar, Leo respondeu bem ao tratamento com antibióticos, encontrando-se afebril e com boa tolerância à deambulação desde os primeiros dias de internação. A expectativa de alta foi confirmada nesta terça-feira (8), após confirmação da melhora clínica.

Em comunicado oficial, o SBT informou que o apresentador recebeu alta hospitalar no fim da manhã do dia (8) e foi a caminho de sua residência, localizada no estado de Pernambuco. Apesar da liberação médica, Leo seguirá em acompanhamento ambulatorial para garantir a recuperação completa do quadro infeccioso.

O Jornalista atribuiu a origem da pneumonia a uma combinação entre o desgaste físico após 12 dias de férias no continente asiático e a recente cobertura da turnê de Luan Santana, o Luan City Festival, em São Paulo. Ele agradeceu o apoio dos fãs e reforçou que está se sentindo bem para retomar suas atividades em breve.

