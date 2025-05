Cauã Reymond faz desabafo após perder a mãe

Acostumado a arrancar suspiros com sua beleza e talento, Cauã Reymond surpreendeu ao expor um lado íntimo e emocional que poucos conheciam. Em uma declaração forte e carregada de sentimento, o ator revelou que a perda da mãe, Denise Reymond, em 2019, foi um divisor de águas em sua vida, e, principalmente, em sua relação com a saúde.

A empresária e ex-atleta de 55 anos faleceu após uma dura batalha de cinco anos contra um câncer de ovário. Desde então, nada mais foi como antes para Cauã, que transformou seu luto em disciplina. “Cara, eu me alimento superbem, me cuido superbem. Na verdade, desde que perdi a minha mãe para uma doença muito trágica, a minha relação com a saúde, com aquilo que eu como, mudou muito.”

A frase, dita com firmeza, escancarou a força por trás do físico invejável que Cauã ostenta nas telinhas. Mas não se trata apenas de estética. Para ele, o cuidado vai muito além da aparência, é quase um ato de sobrevivência. “Eu gosto de me cuidar bem, acho que eu dou um ótimo exemplo para a minha filha, me preocupo com a minha saúde e com a das pessoas à minha volta”, confessou o ator, revelando que, além de manter uma rotina rígida, seu maior objetivo é ser uma inspiração para a filha, Sofia, fruto do relacionamento com Grazi Massafera.

Atualmente escalado para viver o vilão César Ribeiro no aguardado remake de Vale Tudo, Cauã não esconde que seu corpo é, sim, uma ferramenta de trabalho. Mas ele faz questão de lembrar: o verdadeiro motivo do esforço é interno. “É claro que fico feliz com o físico, fico amarradão, eu sou super envaidecido com a minha saúde. Ele chama a atenção, eu empresto ele para o personagem. Mas o caminho disso tudo é o cuidado com a saúde.” concluiu o galã.

