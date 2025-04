SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O “Sabadou com Virgínia” do último fim de semana ganhou os holofotes após um comentário de Victor Sarro movimentar as redes sociais. Durante o programa, o humorista insinuou, em tom de brincadeira, que teria visto MC Cabelinho e o influenciador Lucas Guedez se beijando em uma das festas da cantora Anitta. A fala gerou desconforto entre os participantes e repercutiu em diversos portais de notícias.

ENTENDA: Climão no Sabadou: Victor Sarro expõe suposto beijo entre MC Cabelinho e Lucas Guedez

Lucas, que integra o elenco fixo da atração, negou a informação imediatamente, visivelmente constrangido. A apresentadora Virgínia Fonseca tentou aliviar o clima, mas a situação rendeu um momento tenso no estúdio. Apesar da negativa de Lucas, Sarro não recuou no momento e reforçou: “Pronto, falei. Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo”.

Com a repercussão crescendo nas redes sociais e na mídia, Victor Sarro usou seus stories para esclarecer a situação. Segundo ele, o comentário foi feito em tom de piada, dentro do clima descontraído do programa. “A gente tava zoando, inventando histórias, foi tudo brincadeira. Agora os sites tão postando como se fosse real. Pelo amor de Deus”, declarou o humorista.

Foto: Reprodução / Sabadou com Virginia

Victor também saiu em defesa de MC Cabelinho e Lucas Guedez, afirmando que ambos são profissionais talentosos e não deveriam ser alvos de boatos tirados de contexto. “Não levem comediantes a sério”, concluiu.

The post Victor Sarro desmente boato sobre MC Cabelinho e Lucas Guedez após comentário polêmico no “Sabadou” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.