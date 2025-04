Carlos Alberto de Nóbrega é internado às pressas

SIGA NO

Nesta quarta-feira (26), Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O SBT confirmou a informação e, diante do ocorrido, tomou uma decisão urgente em relação às gravações do icônico ‘A Praça é Nossa’.

A emissora informou que o apresentador está enfrentando uma virose, motivo que levou ao cancelamento imediato das gravações do programa. “Ele não grava esta semana e na semana que vem vai gravar dois programas”, anunciou o SBT. Enquanto isso, Carlos Alberto permanece na unidade de terapia semi-intensiva, sob os cuidados da equipe médica do hospital. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a previsão é que ele receba alta na sexta-feira (28).

A internação inesperada do apresentador deixou todos em alerta. O humorista que há décadas comanda um dos programas mais tradicionais da TV brasileira na emissora da família Abravanel.

