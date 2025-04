SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A ex-candidata a vereadora pelo PSOL, Brunella Hilton, de 34 anos, foi presa em flagrante no Centro de São Paulo ao vender brigadeiros misturados com maconha, popularmente chamados de brigadonhas ou brisadeiros. A prisão aconteceu no último sábado (2) durante um patrulhamento da Polícia Militar na movimentada Avenida São João, na região da República.

LEIA TAMBÉM: Novos prints mostram Filipe Ret chamando fãs de “mala”

O caso chocou a família da ex-candidata, que havia registrado um boletim de ocorrência relatando seu desaparecimento há mais de 15 dias. Sem dar notícias, Brunella foi dada como desaparecida até ser encontrada pelos policiais, não apenas sã e salva, mas também envolvida em uma atividade criminosa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ex-candidata carregava aproximadamente 800 gramas de brigadeiros contendo maconha, o que a levou a ser indiciada pelo crime de tráfico de drogas. Fontes ligadas à investigação afirmam que a suspeita já vinha sendo monitorada antes da abordagem policial.

O advogado Roberto Guastelli, que assumiu a defesa de Brunella, afirmou ao G1 que pretende se reunir com os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta segunda-feira (17) para discutir o caso e definir os próximos passos da defesa. Enquanto isso, Brunella segue detida no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

A prisão de Brunella tem repercutido na política, especialmente porque, nas últimas eleições municipais, ela fez parte da candidatura coletiva Bancada LGBTQIA+ do PSOL, que obteve 1.113 votos.

The post Saiba quem é a ex-candidata a veradora que foi presa em flagrante vendendo brigadeiros com drogas appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.