Hariany Almeida abre o jogo sobre rompimento com Matheus Vargas

Hariany Almeida surpreendeu os fãs ao confirmar o fim do seu namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora revelou detalhes sobre a separação e deixou escapar uma superstícia inusitada sobre sua vida amorosa.

“Eu tenho um negócio do carnaval. Fico pensando: ‘o próximo relacionamento se passar do Carnaval vou saber que é a pessoa certa’. Já é o terceiro que eu termino nessa época”, revelou ela, sugerindo que essa data pode ser um período decisivo para seus relacionamentos.

Em meio ao desabafo, Hariany também reconheceu a dor do rompimento e destacou como tem lidado com a situação. “Teve um que eu terminei antes do Carnaval, meu ex noivado foi no carnaval e agora antes do carnaval. Mas pelo menos tive tempo de me dispersar e ser feliz. Não vou mentir que é difícil o término […]. Se eu falar que não é difícil fica parecendo que não tenho consideração pela pessoa.”

Apesar do momento delicado, a ex-BBB afirmou que agora está focada em sua carreira e no seu crescimento pessoal. “Temos que pensar na gente, se o outro não pensar, a gente tem que pensar.” Ela também garantiu que não pretende se fechar para novas oportunidades amorosas: “Eu estou me bastando. Não vou me fechar por causa de trauma, né?”

O anúncio oficial do término foi feito por Hariany no domingo, 23 de fevereiro de 2025, através de suas redes sociais. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem.”

