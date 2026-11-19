Além de não ser mais vereador, o deputado federal mais votado do país, Nikolas Ferreira (PL), interfere na disputa pelo comando da Câmara de BH com ameaças e suas recorrentes fake News. Ele apoia o candidato da família Aro, ligado ao ex-secretário Marcelo Aro, Wanderley Porto (PRD).

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Como dois dos sete vereadores do PL, apoiam outro candidato, Diego Sanches (Solidariedade), Nikolas avisou que quem não se enquadrar perderá a legenda nas eleições de 2028. O deputado federal também é presidente municipal do PL. Já sua narrativa fake News tenta reeditar a polarização política direita/esquerda nessa briga. Fez críticas ao prefeito Álvaro Damião e o vinculou à campanha vitoriosa de reeleição do presidente Lula (PT). Damião é do União Brasil e também apoia a candidatura de Diego Sanches.



A reação do bolsonarista foi motivada por um encontro realizado por Diego, quando reuniu mais de 20 vereadores em torno de sua candidatura na última segunda (16).

Partido Novo está com Aro

À exceção da vereadora Marcela Trópia, dois vereadores do partido Novo – Fernando Altoé e Braulio Lara – estão apoiando o candidato de Marcelo Aro na disputa pela Câmara de BH. O curioso é que, na eleição estadual de outubro passado, Aro rompeu politicamente com o governador Mateus Simões (PSD) e com o ex-governador Romeu Zema (Novo).

Posse no MPMG

No próximo dia 23, o governador em exercício, Vicente de Oliveira, dará posse ao promotor de Justiça, Carlos Eduardo Ferreira, como novo chefe do Ministério Público de Minas. O fato é inusitado porque Vicente de Oliveira é desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Carlos Eduardo foi nomeado, no sábado (14), pelo governador Mateus Simões (PSD), em São Paulo, e em seguida voltou ao exterior. O ato será administrativo, mas a posse solene e efetiva no cargo de procurador-geral de Justiça só acontecerá no dia 14 de dezembro.

Copasa e a reestatização

Ao defender a campanha Reestatiza, a coordenadora-geral do Sindicato dos Petroleiros de Minas, Carmen da Mata, incluiu a Copasa na lista das empresas alvo da retomada do controle estatal. “É preciso de uma grande mobilização, porque somente a pressão política poderá alcançar o objetivo”, disse. A campanha foi lançada neste ano pela Federação Única de Petroleiros. Mais importante do que combater a privatização, segundo ela, é retomar o controle estatal das empresas que foram vendidas. “Isso é um crime contra a economia popular, porque é grave o impacto social e econômico”, advertiu Carmen em entrevista ao Podcast Se Liga Minas, que será exibido, nesta quinta, às 20 horas, na TV Banqueta (canal 6 da Claro).

AMM em alerta máximo

“O cidadão e o contribuinte não moram na Esplanada dos Ministérios nem na Cidade Administrativa”. Com esse foco, a Associação Mineira dos Municípios (AMM) divulgou nota pública, alertando para o colapso financeiro dos municípios mineiros. A crise é decorrente da combinação de três fatores críticos. O primeiro refere-se à implantação do 2º ano da reforma tributária, em 2027. O segundo tem a ver com o peso de novas obrigações impostas às prefeituras pelo Congresso Nacional sem a indicação das fontes de custeio. Por último, os reflexos do ajuste fiscal já iniciado nas contas públicas federais, com impacto estimado em até R$ 60 bilhões. “É inaceitável que o ajuste fiscal seja feito às custas do sufocamento dos municípios, que hoje já ficam com apenas cerca de 7% da arrecadação tributária direta do país”, advertiu o presidente da AMM e prefeito de Iguatama (oeste), Lucas Vieira. Ele está em mobilização intensa para cobrar reação da bancada mineiro no Congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lutas da consciência negra

Além de revoltas, insurreições e quilombos, o fim da escravidão contou também com a luta judicial da população negra em defesa de seus direitos. As ações judiciais e outros recursos são temas de exposição, na sede do Tribunal de Justiça de Minas, em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado, nesta sexta (20), em todo o país.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.