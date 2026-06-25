Zema trava, mais uma vez, o crescimento de Simões



O ex-governador Romeu Zema (Novo), mais uma vez, trava o desempenho de seu afilhado político, o atual governador e pré-candidato à reeleição, Mateus Simões (PSD). A primeira vez aconteceu quando lançou e manteve sua pré-candidatura a presidente. Por questão de lealdade, Simões ficou engessado e limitou-se a apoiar a aventura eleitoral de seu padrinho político na esperança de que ele pudesse, de alguma forma, reavaliar seu projeto.



Com Zema no meio do caminho, como uma pedra, Simões não poderia tabular conversas com o palanque de sua preferência, de Flávio Bolsonaro (PL), para se consolidar como nome da direita em Minas. Para piorar, o ex-governador acreditou tanto em suas possibilidades que passou a atacar o presidenciável do PL por seu envolvimento com o dinheiro de Vorcaro, ex-dono do banco Master.



Desta vez, o estrago desse confronto resultou no afastamento do deputado federal Nikolas Ferreira, uma das principais lideranças do PL mineiro, da candidatura do governador. A orientação veio de cima, “afaste-se do candidato de Zema, que nos ataca. Longe deles”. Ainda nesta terça (23), em Juiz de Fora, Nikolas recuou e disse que sua proximidade com Simões nunca foi de “apoio político”. E mais, disse que está, como seu partido, esperando a decisão do senador Cleitinho (Republicanos), pontuando que, se ele for candidato, irão apoiar o projeto dele.

Zema e Caiado contra Flávio

Na linha de Zema, o pré-candidato a presidente pelo PSD, Ronaldo Caiado, deverá aderir à avaliação segundo a qual a manutenção da candidatura de Flávio Bolsonaro favorece a reeleição de Lula (PT). Como o mineiro, Caiado quer substituir o filho do ex-presidente, convencido de que ele perdeu as condições de representar a direita após o escândalo com o banco Master. Ambos os presidenciáveis avaliam que o PL poderá descartar seu pré-candidato diante da queda dele e buscar alternativa mais competitiva.

Aliados temem Zema ao Senado

Como Zema faz voo solo, aliados do governador Mateus Simões temem, por outro lado, que ele desista da aventura presidencial e se lance na disputa ao Senado, bagunçando ainda mais o quadro. Caso aconteça, Simões teria que sacrificar alguns aliados em sua chapa.

Últimas do Nikolas

Ao fazer a defesa de Bolsonaro, Nikolas disse que quem matou a vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ) foi “um petista”. Como “prova”, afirmou que o mandante e ex-deputado Chiquinho Brazão (União) teria votado na ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Outra, avaliou que Romeu Zema errou ao criticar Flávio Bolsonaro pelo envolvimento com o banco Master diante do risco que isso traria para a derrota do bolsonarista nas eleições presidenciais deste ano.

Band: 1º debate entre os candidatos

Enquanto os partidos ainda batem cabeça para definir os candidatos a governador, a Band Minas já marcou data para o 1º confronto entre eles. Será às 20 horas do dia 9 de agosto (domingo), sete dias antes do início oficial da campanha eleitoral. Como é sua tradição, a emissora sai na frente e realiza o 1º debate, abrindo a sucessão mineira. Será também a primeira exposição pública na qual os pretendentes mostrarão quem são, o que pensam e como vão brigar com os rivais. O debate será transmitido ao vivo pela TV Band Minas, pela Rádio BandNews FM Belo Horizonte e pelas plataformas digitais do Grupo.

Rádio contra Fake News



Pesquisa realizada pelo instituto mineiro Quaest, a pedido da Abert e da Amirt, reafirmou a credibilidade do rádio, mesmo no ambiente digital, que é relevante e está conectado à rotina dos mineiros. Pelos dados, 87% da população da Grande BH escutam rádio ou online; 81% acreditam que o rádio continua relevante nos dias de hoje; 68% afirmam que as informações do rádio não são fake News; 66% confiam no que escutam no rádio; 63% dizem que o veículo os mantém mais conectados com o que acontece do que qualquer outro meio.

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‘Oscar’ do marketing político

A agência mineira Voda & República, especializada em marketing político, conquistou 12 troféus e foi o grande destaque no Polaris Awards 2026. O evento realizado anualmente em Londres é considerado o “Oscar da comunicação política” por ser a principal disputa internacional dedicada à comunicação política e ao setor público. A edição deste ano, realizada em 19 de junho, contou com a participação de agências de 19 países, que tiveram conteúdos diversos inscritos para avaliação dos jurados. A Voda & República foi premiada por campanhas em três países: Brasil, Peru e Bolívia.

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