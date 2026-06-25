Zema trava, mais uma vez, o crescimento de Simões
Com Zema no meio do caminho, como uma pedra, Simões não poderia tabular conversas com o palanque de sua preferência, de Flávio Bolsonaro (PL)
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O ex-governador Romeu Zema (Novo), mais uma vez, trava o desempenho de seu afilhado político, o atual governador e pré-candidato à reeleição, Mateus Simões (PSD). A primeira vez aconteceu quando lançou e manteve sua pré-candidatura a presidente. Por questão de lealdade, Simões ficou engessado e limitou-se a apoiar a aventura eleitoral de seu padrinho político na esperança de que ele pudesse, de alguma forma, reavaliar seu projeto.
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Com Zema no meio do caminho, como uma pedra, Simões não poderia tabular conversas com o palanque de sua preferência, de Flávio Bolsonaro (PL), para se consolidar como nome da direita em Minas. Para piorar, o ex-governador acreditou tanto em suas possibilidades que passou a atacar o presidenciável do PL por seu envolvimento com o dinheiro de Vorcaro, ex-dono do banco Master.
Desta vez, o estrago desse confronto resultou no afastamento do deputado federal Nikolas Ferreira, uma das principais lideranças do PL mineiro, da candidatura do governador. A orientação veio de cima, “afaste-se do candidato de Zema, que nos ataca. Longe deles”. Ainda nesta terça (23), em Juiz de Fora, Nikolas recuou e disse que sua proximidade com Simões nunca foi de “apoio político”. E mais, disse que está, como seu partido, esperando a decisão do senador Cleitinho (Republicanos), pontuando que, se ele for candidato, irão apoiar o projeto dele.
Zema e Caiado contra Flávio
Na linha de Zema, o pré-candidato a presidente pelo PSD, Ronaldo Caiado, deverá aderir à avaliação segundo a qual a manutenção da candidatura de Flávio Bolsonaro favorece a reeleição de Lula (PT). Como o mineiro, Caiado quer substituir o filho do ex-presidente, convencido de que ele perdeu as condições de representar a direita após o escândalo com o banco Master. Ambos os presidenciáveis avaliam que o PL poderá descartar seu pré-candidato diante da queda dele e buscar alternativa mais competitiva.
Aliados temem Zema ao Senado
Como Zema faz voo solo, aliados do governador Mateus Simões temem, por outro lado, que ele desista da aventura presidencial e se lance na disputa ao Senado, bagunçando ainda mais o quadro. Caso aconteça, Simões teria que sacrificar alguns aliados em sua chapa.
Últimas do Nikolas
Ao fazer a defesa de Bolsonaro, Nikolas disse que quem matou a vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ) foi “um petista”. Como “prova”, afirmou que o mandante e ex-deputado Chiquinho Brazão (União) teria votado na ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Outra, avaliou que Romeu Zema errou ao criticar Flávio Bolsonaro pelo envolvimento com o banco Master diante do risco que isso traria para a derrota do bolsonarista nas eleições presidenciais deste ano.
Band: 1º debate entre os candidatos
Enquanto os partidos ainda batem cabeça para definir os candidatos a governador, a Band Minas já marcou data para o 1º confronto entre eles. Será às 20 horas do dia 9 de agosto (domingo), sete dias antes do início oficial da campanha eleitoral. Como é sua tradição, a emissora sai na frente e realiza o 1º debate, abrindo a sucessão mineira. Será também a primeira exposição pública na qual os pretendentes mostrarão quem são, o que pensam e como vão brigar com os rivais. O debate será transmitido ao vivo pela TV Band Minas, pela Rádio BandNews FM Belo Horizonte e pelas plataformas digitais do Grupo.
Rádio contra Fake News
Pesquisa realizada pelo instituto mineiro Quaest, a pedido da Abert e da Amirt, reafirmou a credibilidade do rádio, mesmo no ambiente digital, que é relevante e está conectado à rotina dos mineiros. Pelos dados, 87% da população da Grande BH escutam rádio ou online; 81% acreditam que o rádio continua relevante nos dias de hoje; 68% afirmam que as informações do rádio não são fake News; 66% confiam no que escutam no rádio; 63% dizem que o veículo os mantém mais conectados com o que acontece do que qualquer outro meio.
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‘Oscar’ do marketing político
A agência mineira Voda & República, especializada em marketing político, conquistou 12 troféus e foi o grande destaque no Polaris Awards 2026. O evento realizado anualmente em Londres é considerado o “Oscar da comunicação política” por ser a principal disputa internacional dedicada à comunicação política e ao setor público. A edição deste ano, realizada em 19 de junho, contou com a participação de agências de 19 países, que tiveram conteúdos diversos inscritos para avaliação dos jurados. A Voda & República foi premiada por campanhas em três países: Brasil, Peru e Bolívia.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.