AMM: partidos só querem aumentar o caixa nas eleições
Serão distribuídos R$ 5 bilhões aos partidos. Esses ativos aumentam as chances de um ou partido ser mais ou menos cortejado em alianças eleitorais
De olho na fatura do fundo partidário, as legendas irão investir para valer no ano que vem para eleger o maior número de deputados federais. A crítica em tom de desabafo foi feita pelo presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, em palestra no Conexão Empresarial (Viver Brasil).
“Tenho conversado com presidentes de partidos e eles não estão preocupados com quem vai governar o Brasil ou Minas Gerais. Tudo se pauta pelo aumento de deputados federais; estão preocupados com o caixa e com cargos. E querem saber se o Lula vai melhorar ou não nas pesquisas para tomar uma decisão. Ou seja, não há nenhuma convicção ou preocupação com a realidade do povo brasileiro”, desabafou o dirigente.
Como é da legislação, quem tiver a maior bancada federal tem dois ganhos diretos e um indireto. Os dois primeiros são o aumento de volume do fundo partidário e eleitoral e o aumento do tempo de TV e rádio no horário gratuito eleitoral. Serão distribuídos R$ 5 bilhões aos partidos nas próximas eleições. Esses ativos aumentam as chances de um ou partido ser mais ou menos cortejado em alianças eleitorais. Fora da eleição, a agremiação com esse trunfo poderá trocar cargos com o governo federal eleito por apoio político na Câmara dos Deputados.
Essa é a receita dos partidos para o ano que vem. Tanto é que, até agora, ninguém viu algum partido investir em pré-candidato a presidente ou a governador.
Venda da Copasa antes da eleição
O novo decreto do presidente Lula alterando regras de adesão ao Propag, programa de renegociação das dívidas dos estados, não livrará a Copasa da privatização. A razão principal é que o projeto que vende a estatal está fora do pacote do Propag. Diante disso, deputados governistas fazem pressão para que o projeto que autoriza a desestatização, junto da retirada do referendo constitucional, seja aprovado neste ano na Assembleia. O receio dos governistas é o desgaste dessa votação em 2026, em pleno ano eleitoral. Esse é o ritmo do toque de caixa que acelera a privatização da estatal de mais de 60 anos.
Imóveis deverão custar R$ 3 bi
O governo Zema calcula que poderá arrecadar cerca de R$ 3 bilhões com a federalização ou a venda de imóveis estaduais. A Uemg está fora e foi salva pela mobilização de seus estudantes. Caso os outros imóveis sejam recusados pelo governo federal, eles poderão ser vendidos ao mercado, mas o desconto caiu de 45% para 25%, seguindo lei federal. Todos os recursos da operação estão vinculados ao abatimento da dívida.
Novo contra pessoas de rua
Após o governador Zema (Novo) pedir novas leis contra pessoas em situação de rua e defender uso de “guincho” para limpar o “chiqueiro humano”, será votada, nesta quinta (9), uma proposta de lei. Trata-se do projeto do vereador Braulio Lara (Novo), que institui e regulamenta a internação involuntária de usuários e dependentes de drogas. Em outras palavras, de pessoas em situação de rua. O projeto vincula as internações a laudos médicos, que podem ser assinados por especialistas ou não, em supostas situações de risco comprovado à integridade física do dependente ou de terceiros. A questão é saber quem definirá tais riscos e quais seriam eles.
OAB e entidades reprovam
O projeto do Novo já foi reprovado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas e por 78 pessoas ligadas a várias entidades, entre elas o Fórum Mineiro de Saúde Mental e a Frente em Defesa da População de Rua. “Estar na rua não é crime e nem doença”, advertem as entidades. “O projeto viola o direito à liberdade individual, instituído pela Constituição Federal”, atesta a OAB/MG. Se aprovado, será mais um daqueles projetos que ignoram as leis e a Constituição, portanto, receberá mais cedo ou mais tarde a chancela da inconstitucionalidade.
Estudantes e a ditadura
Será lançado no próximo dia 11, em BH, no DA de Medicina (UFMG), o livro “Se baterem, cantem! – Estudantes desafiam a ditadura em 1977”, resgatando episódios marcantes na história do movimento estudantil brasileiro: a prisão de 850 estudantes, em Belo Horizonte, que tentavam reconstruir a UNE. A repressão policial ganhou destaque nacional e internacional e tornou-se a maior detenção em massa dos 21 anos de ditadura militar no Brasil. O livro é escrito por cinco jornalistas: Angela Drummond, Cândida Lemos, Izabel Zoglio, Samira Zaidan e Virgínia Castro.
