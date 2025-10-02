Lula decidirá novo partido de Pacheco e Silveira

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, desistiu do senador Rodrigo Pacheco, do mesmo partido, para ser candidato a governador de Minas no ano que vem. Pacheco também deverá desistir de Kassab. Mais do que prazos e indefinições, o que os distancia são as opções políticas de ambos. Kassab quer alinhar-se ao campo da direita contra a reeleição do presidente Lula (PT). Pacheco fez movimento contrário e está fechado com o petista.

Por isso, o dirigente nacional deu sinal verde para a filiação do vice-governador Mateus Simões (Novo). Diante disso, o senador e outra liderança mineira do PSD, Alexandre Silveira (ministro das Minas e Energia) avaliam a mudança partidária. Antes, vão alinhar a decisão com Lula, que deverá definir o rumo deles e o arranjo partidário para sua campanha de reeleição.

O partido mais cotado e confiável para abrigar os dois e suas candidaturas é o PSB do presidente nacional João Campos, prefeito de Recife e aliado do presidente.



TRF-6 deixa deputado inelegível

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região condenou, na terça (30), o deputado federal e ex-prefeito de Pouso Alegre (Sul de Minas) Rafael Simões (União), a 2 anos e 8 meses de prisão por desvios de medicamentos no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Destinado ao uso exclusivo em pacientes do SUS, os insumos teriam sido aplicados em bovinos de sua fazenda entre 2014 e 2017. A informação foi divulgada pelo site Rede Moinho 24, de Pouso Alegre.

A decisão confirma a condenação de 1ª instância, mas a pena foi reduzida. Em 2021, a subseção da Justiça Federal de Pouso Alegre havia condenado Simões a 10 anos de reclusão. Com a condenação em 2ª instância, por um júri colegiado, o deputado passa a ser enquadrado pela Lei da Ficha Limpa, tornando-se inelegível. Ainda cabe recurso em instâncias superiores. Adversários, no entanto, ocuparam as redes nesta quarta com memes sobre a condenação.



Operação Rejeito: STF trava 2ª fase

A segunda fase da Operação Rejeito, que desmontou organização criminosa em mineração ilegal, ainda está travada e depende de autorização do STF por conta de foro privilegiado. Como já informado, um dos envolvidos é casado com uma deputada federal. Outro dos detidos na operação, Rodrigo Franco (ex-presidente da Feam), foi transferido para Uberlândia, onde há ala especial para advogados. Depois do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, alguns querem recorrer à delação premiada.



Dívida de Minas cresce 13,5%

A não adesão de Minas ao Propag, após autorização da Assembleia Legislativa, em agosto, levará o estado a fechar o ano com aumento de 13,5% da dívida de R$ 170 bilhões com a União. Além de não aderir ao novo programa, o governo estadual manteve Minas no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Se tivesse feito a migração, os juros seriam menores de apenas 5%.



Hospital pode ficar sem teto

O Hospital Risoleta Neves (Norte de BH) e a Uemg (Universidade do Estado de Minas Gerais), entre outros órgãos, podem continuar do estado, mas devem perder os prédios que os abrigam. Eles integram a lista de imóveis que o governo Zema pretende federalizar para abater a dívida com a União. Caso o governo federal os recuse, podem ser vendidos ao mercado com descontos de até 45%. Na próxima terça (7), audiência pública na Assembleia vai discutir o projeto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.