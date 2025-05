Mudanças de comportamento podem ser alerta para violência contra menores

Repórter de TV há 25 anos e empreendedora! Na minha pauta do dia a segurança pública, a comunidade e a discussão do que pode melhorar na nossa vida são prioridades!

A cada seis minutos, uma criança é estuprada no Brasil. De 2011 a 2023, o número de estupros aumentou cerca de 91,5%. Isso sem falar nos maus-tratos e no abandono de incapaz, que também vitimam crianças e adolescentes no país. Os dados estão no Anuário de Segurança Pública de 2024. Segundo o relatório, 29.469 crianças foram vítimas de maus-tratos e 83.988 foram vítimas de estupro. A maior parte das ocorrências foi registrada em ambiente doméstico.

Maio é o mês dedicado ao combate à violência infantil, quando várias ações são intensificadas para a conscientização e combate à exploração dos menores. Para refletir sobre o tema, a psicóloga e psicoterapeuta Marta Bonfim, especialista no trato com crianças, oferece dicas e nos ajuda a entender como lidar com crianças e adolescentes no combate à violência em suas várias facetas. Confira na entrevista. Esse é o Fato em Foco.

