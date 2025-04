'Ele vive em um spa': diz pai de Lorenza Pinho vítima de feminicídio

SIGA NO

Quatro anos após a morte da filha Lorenza Maria Pinho, de 41 anos, o aviador aposentado Marco Aurélio silva desabafa. Ele diz que, apesar da justiça fazer o papel dela, mas afirma que o promotor condenado por feminicídio cumpre a pena com privilégios. André Luis Garcia de Pinho está sob a custódia do estado, na Academia do Corpo de Bombeiros, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Para o aviador, o mês de abril é um dos períodos do ano mais difíceis pelas fortes lembranças da tragédia familiar. Confira as denúncias no vídeo da entrevista.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou que "a forma de custódia cumprida pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) segue em conformidade com a decisão judicial. Entretanto, não procede a denúncia de que o custodiado esteja tendo acesso às "mordomias" citadas na demanda".

Lorenza Pinho foi assassinada em 2021 no apartamento em que ela vivia com o marido e os cinco filhos. Segundo a denúncia do Ministério público, ela foi morta por asfixia e por intoxicação exógena. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou por meio de nota que o promotor cumpre a pena.

