Parentes de Júnio César Gonçalves estão com o coração mais aliviado após receberem a notícia sobre a prisão de Frances Felipe Martins. Ele é réu no processo que investigou a morte do caminhoneiro que aconteceu em Diamantina, no ano passado.

Na época do crime, imagens de câmeras se segurança flagraram o que parecia ser um acidente, mas que segundo denúncia do MP, foi crime.



Veja no vídeo como foi a prisão e como segue agora o andamento do processo. O advogado da família Gilmar Francisco dá detalhes do processo e atualiza o caso que deixou muita gente de luto.

Homicídio planejado ou acidente de trânsito? A Justiça para crimes sobre quatro rodas é o Fato em Foco.

