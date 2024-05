Médicos veterinários, biólogos, técnicos e pessoas comuns que resgatam animais no Rio Grande do Sul

Médicos veterinários, biólogos, técnicos e pessoas comuns de vários pontos do Brasil resgatam animais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A tragédia provocada pelas enchentes que atingiram mais de 400 municípios deixou animais órfãos ou perdidos dos tutores originais. A lama e a água que ainda não secou, dificultam a vida dos animais e o trabalho de resgate, entre outros fatores.



Na entrevista, gravada em conversa ao vivo no fim de um dia de trabalho dos voluntários, você vai descobrir como está a situação no abrigo onde já estavam cerca de dois mil animais, além dos voluntários. Eles falam dos desafios e das expectativas em relação ao tempo chuvoso e aos animais.

Além das pessoas, desalojadas, desabrigadas, feridas e que perderam a vida, a fauna e a flora foram afetados profundamente pelas enchentes no sul do país. Conheça os detalhes do trabalho de amor dos brigadistas e profissionais especializados.

Animais em risco, e a solidariedade na tragédia do Sul, são os temas desse O Fato em Foco.

