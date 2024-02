Os avanços da tecnologia podem proporcionar excelentes soluções para o dia a dia no mundo corporativo, independentemente da área de atuação onde forem implantadas. Novos aplicativos são capazes de se tornar um importante aliado na busca pelo bem-estar e saúde física e mental de colaboradores.



As cooperativas, que por natureza são sociedades de pessoas, trazem essa busca em seu DNA. A exemplo disso, a capixaba Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do país, lançou um programa 360º de alta performance e medicina integrativa, estruturado em 6 módulos de desenvolvimento, aliado à criação de hábitos saudáveis de maneira personalizada com uso de inteligência artificial.



“A RadarFit otimizou o processo e neste período houve uma redução da queixa de problemas de saúde em 50% em apenas 6 meses”, explicou Samuel Lopes Fontes, coordenador do ‘Programa de Alta Performance Cooabriel’.

O game criado pela RadarFit passou por várias atualizações e os usuários podem criar seus avatares em 3D e têm acesso a uma rotina de hábitos saudáveis personalizada, baseados no objetivo (emagrecer, fortalecer ou manter hábitos saudáveis) e no perfil do usuário (idade, altura, peso e gênero) com uso de Inteligência Artificial. A tecnologia também possui um reconhecimento de imagem para validação de hábitos saudáveis dos usuários.Dentro do programa desenvolvido pela cooperativa, foram realizados desafios individuais e em equipe, onde o valor da cooperação ficou evidente, uma vez que os desafios de equipe tiveram maior engajamento e resultados. Ao todo, já foram quase 40 mil missões saudáveis concluídas.Os participantes do programa relatam a adoção de hábitos mais saudáveis como ganhos importantes, como no caso da analista de crédito e cobrança da cooperativa, Janine Eugenia Caliari. “Participando do programa me senti motivada a estabelecer hábitos mais saudáveis. Com essa mudança de rotina, obtive ganhos importantes na saúde e bem-estar, com a redução de sintomas alérgicos, melhoria na qualidade do sono, diminuição de irritabilidade e cansaço. Pretendo dar continuidade a esses novos hábitos, pois impactam de forma muito positiva no meu dia a dia.”Outro ganho significativo está na maior integração entre as equipes e maior percepção de bem-estar em suas rotinas, conforme aponta o coordenador contábil da Cooabriel, Gilmar Nunes Barbosa Filho. “Com o programa aprimorei minha prática de exercícios físicos e recebi incentivos para manter uma rotina alimentar mais saudável. Percebo diversos ganhos em relação a qualidade de vida e a bons hábitos. Outra experiência muito positiva dentro do programa foi ver toda a equipe engajada nos desafios diários, se esforçando para atingir um bem maior, que é um estilo de vida mais saudável.”“Os setores de RH que nos contratam, recebem personalização nos avatares dos colaboradores em 3D com a marca das empresas e acessam o dashboard com informações de melhoria do humor do time, redução do sedentarismo, combate ao burnout e prevenção de doenças, por meio dos resultados obtidos na utilização do app, de forma criptografada”, explica Jade Utsch, CEO da Radarfit.Segundo uma pesquisa realizada pela própria startup, a raiz da dificuldade em ter uma vida saudável vem da falta de recompensa imediata gerando falta de motivação (25% dos entrevistados), falta de disciplina (33% dos entrevistados) e “desculpas” que não tem tempo pra ter uma vida saudável (29% das pessoas).Hoje a RadarFit está presente em 15 países (todos na América), tem uma base de 1 milhão de pessoas e oferece o que nenhum outro aplicativo brasileiro conseguiu até hoje: reunir em uma só tecnologia atividade física, meditação, gamificação e recompensa imediata. A startup possui soluções para pessoas físicas ou jurídicas.