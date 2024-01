Márcia Cunha, empreendedora mineira e CEO da primeira femtech do Brasil focada na saúde da mulher na menopausa, traz consigo uma trajetória profissional diversificada. Inicialmente formada em economia, com pós-graduação em auditoria e MBA em negócios, dedicou quase duas décadas ao mundo corporativo, percorrendo áreas como produto, desenvolvimento de negócios e comercial. Nos últimos anos, complementou sua carreira com estudos em Psicanálise, realizando uma transição gradual para a clínica psicanalítica, onde atuou por quase seis anos, atendendo predominantemente mulheres (cerca de 90%).





Ouvindo as demandas dessas mulheres em sua clínica, Márcia sentiu a necessidade de ir além do atendimento presencial, buscando soluções que impactassem de maneira ampla, mais vidas. Em 2021, iniciou a concepção da Plenapausa, uma startup com foco em saúde, cuidado e tratamento para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Seu primeiro serviço ofertado, o teste da menopausa, avalia em qual fase a mulher se encontra e o nível de seus sintomas. Identificando as principais barreiras à qualidade de vida e bem-estar das mulheres, Márcia e sua sócia desenvolveram três produtos para amenizar os sintomas mais prevalentes - dos mais de 30 existentes: fogachos, insônia, ansiedade, falta de libido, indisposição, instabilidade de humor, além de dores, suores e inchaços no corpo.





Ao iniciar sua jornada no ramo, Márcia entrevistou mais de 100 mulheres, percebendo que as dificuldades enfrentadas por sua mãe décadas atrás persistiam atualmente, evidenciando como a desinformação impacta a compreensão e as soluções para os sintomas da menopausa, uma fase natural da mulher, mas frequentemente tratada como tabu.



Sempre inserida no universo feminino, Márcia percebeu a oportunidade de desmistificar a menopausa por meio do empreendedorismo, oferecendo apoio para que as mulheres se sintam mais seguras. Essa perspectiva intrínseca à experiência feminina, destaca a importância da presença de mulheres em posições de liderança. De acordo com um estudo do Talenses Group com o Insper, no Brasil as mulheres representam 17% dos CEOs. Revelando um aumento de apenas 5% entre 2019 e 2022, mas que tende a melhorar este ano, segundo o pesquisador do Insper, Fernando Ribeiro Neto.

Mulheres CEOs trazem perspectivas e habilidades únicas para o cenário empresarial, enriquecendo as tomadas de decisão e impulsionando a inovação. Segundo o SEBRAE, empresas lideradas por mulheres ainda tendem a apresentar melhores resultados financeiros e uma abordagem mais consciente em relação à responsabilidade social.



Acompanhando as projeções para o mercado, neste ano, Márcia planeja expandir as operações da startup. Com metas voltadas para a promoção da qualidade de vida e lançamento de novos produtos, a empresa manterá seu compromisso com a informação e bem-estar feminino.

Projeções para o mercado de femtechs em 2024





Ainda que os investimentos globais em healthtechs tenham diminuído em 46,25% no último ano, totalizando US$ 8,6 bilhões, as femtechs experimentaram um aumento proporcional, conforme revelado por um levantamento do Pitch Book. Projeções indicam que os investidores de risco planejam alocar até US$ 3 bilhões para as femtechs até 2030.





Femtechs como Plenapausa, que se concentram em produtos e serviços destinados às mulheres na menopausa, representam um segmento promissor, tanto no Brasil quanto mundialmente. Em 2021, esse mercado global foi avaliado em US$ 15,4 bilhões (R$ 81,3 bilhões) e espera-se que cresça a uma taxa anual de 5,29% até 2030, de acordo com um relatório da consultoria Grand View Research.





As projeções da consultoria Femhealth Insights apontam ainda que, no início da próxima década, o mercado de produtos e serviços para a menopausa atingirá uma receita de US$ 24,4 bilhões. Esse crescimento visa atender às necessidades de mais de 1 bilhão de mulheres que estarão enfrentando a menopausa até 2030.