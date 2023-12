A mineira InvestPlay, fintech de Open Finance e Data, acaba de receber aporte de R$ 3,3 milhões dos fundos da BRQ e Osten Moove e da aceleradora Darwin Startups, que tem a B3 entre seus parceiros corporativos. Em menos de um ano a empresa consolidou seu amadurecimento no mercado e foi valorizada em 400% apoiando instituições financeiras e empresas a performar melhor seus produtos e serviços por meio de inteligência de dados e experiência ao usuário.

Segundo o estudo "Global Fintech Funding Trends", as fintechs ao redor do mundo levantaram 49% menos rodada de investimento em 2023 em relação ao ano anterior. No entanto, o Brasil é um dos países que largam na frente na inovação e democratização financeira.

Surgida em 2017 como uma plataforma de educação financeira, a InvestPlay ajustou seu escopo e oferta de soluções até chegar ao Open Finance. Tema esse que tem como uma das verticais principais, o impacto na vida da sociedade e a inclusão de mais pessoas no sistema financeiro.

"Não é apenas para os bancos, fintechs e cooperativas de crédito que estamos gerando grande impacto, temos avançado fortemente habilitando o Open Finance para empresas de fora do ambiente regulatório por meio do agregador de dados via ITP. É impressionante o impacto que temos conseguido promover quando trazemos os dados do Open Finance já enriquecidos para as jornadas de crédito, CRM, investimentos, cartões e outras áreas. Isso não só em fintechs mas também em empresas de outros segmentos", diz Iago Oselieri, CEO da InvestPlay.

Após uma primeira rodada de captação em 2021, a InvestPlay convergiu seus esforços para o desenvolvimento de produtos de Open Finance, como o PFM, Personal Finance Management e o Dashboard Analytics, ambas soluções B2B.

O Dashboard Analytics é a inteligência por trás dos insights negociais para as instituições financeiras e empresas. A solução de analytics pode ser entregue por meio de um dashboard ou enviando dados via JSON. "Aqui está o trabalho de análise e enriquecimento de dados, sendo a forma da instituição acompanhar variáveis estratégicas, ajudando-as a ter uma visão completa de seus clientes, englobando a limpeza, categorização e disponibilização das variáveis e insights para geração das ofertas hiperpersonalizadas", explicou, Iago Oselieri.

Já o PFM, tem como objetivo apoiar a experiência do cliente final para buscar o aumento do consentimento dos usuários e entregar uma gestão financeira automatizada com visão 360º de seus gastos, contas, investimentos e outros. Um dos pontos de destaque do PFM consiste em possibilitar a geração de insights para ofertas hiperpersonalizadas ao cliente, com ganhos de resultados em cross e up selling de serviços e produtos ofertados pelas instituições contratantes.

Atualmente, a InvestPlay tem vários clientes em diferentes segmentos, como bancos privados, digitais, públicos, cooperativas de crédito, fintechs, previdências privadas e empresas que estejam "fintechzando" suas bases de clientes. A previsão para 2024 é de quadruplicar o faturamento. A escolha inteligente dos fundos e parcerias estratégicas, como com a Sensedia, maior plataforma de open finance do Brasil, serão impulsionadores ao crescimento.

O QUE DIZEM OS INVESTIDORES

"Aportamos na InvestPlay pela competência e engajamento dos seus fundadores, além de ser uma mercado em franca expansão na área de tecnologia", relata Fabiano Nagamatsu, CEO da Osten Moove e Conselheiro da InvestPlay.

"Conhecemos a startup há alguns anos durante o processo seletivo do nosso programa de aceleração. Durante esse tempo, o que vimos foi um show de resiliência, adaptação, velocidade na execução e foco no cliente. Eles conseguiram juntar toda experiência deles em educação financeira para criar inteligência que ajudasse o mercado a distribuir os produtos financeiros certos para as pessoas certas e no momento certo", disse Murilo Domingos, Sócio e Diretor de Novos Negócios da Darwin.

"A escolha pela Investplay se deu pelo fato dela se destacar no mercado de Open Finance em duas soluções com grande potencial de geração de negócios para instituições financeiras. A 'Personal Finance Management' e 'Dashboard Analytics'. O que representa uma excelente oportunidade de incremento na estratégia de analytics da BRQ, integrando novos produtos ao nosso portfólio. Para a Investplay, a parceria favorece o acesso a clientes maiores, já que atendemos os maiores bancos e instituições financeiras", disse Armandina Formoso, Head do Innovation Hub BRQ.

A tendência é que o Open Finance seja marcado por consolidações bastante aguardadas pelo mercado, principalmente com o avanço no calendário de inovação de pagamentos, como o pix automático, agendamento recorrente e lote, jornada sem redirecionamento, EPOC, ITPs e outros. O próximo ano terá impacto ainda mais relevante na jornada financeira dos brasileiros.