Gerando energia verde no Vale do Jequitinhonha

Com capacidade para abastecer 120 mil residências e gerar 142 megawatts (MW) de energia fotovoltaica, a usina Rio Urucuia foi inaugurada oficialmente na última quarta-feira, às margens do rio Urucuia, no Vale do Jequitinhonha. A usina é a terceira da multinacional norueguesa Scatec no Brasil e recebeu investimentos de R$ 439 milhões, permitindo a expansão da capacidade de geração de energia fotovoltaica da Scatec no Brasil chegar a 835 MW. Além de Minas, a Scatec tem usinas, com parceiros, em Mendubim, no município de Assú, no Rio Grande do Norte, e Apodi, em Quixeré, no Ceará. Em Minas foram instalados 202 mil módulos solares no complexo Rio Urucuia, numa área equivalente a 550 campos de futebol, ou quase 4 mil quilômetros quadrados. “Rio Urucuia é a nossa primeira usina em Minas Gerais e é, também, a única no país em que detemos, até o momento, 100% do capital”, afirma Aleksander Skaare, country manager da Scatec no Brasil. O empreendimento deverá produzir 321 GWh de eletricidade limpa por ano, o que equivale a uma redução de 21 mil toneladas de CO2 por ano, segundo informa a empresa. A Scatec informa ainda que o projeto Rio Urucuia gerará receitas por meio de um contrato de compra e venda de energia (Power Purchase Agreement – PPA) de 10 anos com a Statkraft, uma das principais empresas de energia renovável, cobrindo aproximadamente 75% da produção esperada. O restante será comercializado no mercado de curto prazo e por meio de PPAs de curto, médio e longo prazo. “Rio Urucuia representa um marco importante para a Scatec no Brasil, fortalecendo nossa presença em Minas Gerais.”, acrescenta Skaare.

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R$ 8,8 bilhões

é o volume acumulado em precatórios em

Minas Gerais, segundo levantamento do escritório Scolari Neto & Oliveira Filho Advogados Associados

Novos clientes

Com mais de 7 mil clientes e 67 usinas fotovoltaicas de geração distribuída em operação, a (re) energisa quer aproveitar o potencial do mercado mineiro com uma promoção que vai até o fim do mês. Com ela, o cliente que aderir à energia solar compartilhada ficará isento no primeiro mês de consumo e a partir do segundo mês terá um desconto de até 23%. Segundo a empresa, os novos clientes vão usar energia renovável, sem investimento inicial e com adesão digital. A (re) energisa não informa a meta de adesões à campanha, mas informa que ela faz parte da estratégia, considerado um mercado estratégico no qual a empresa já investiu R$ 35 milhões e este ano. Para 2026, a empresa prevê fechar o ano com R% 85 milhões investidos em Minas Gerais.

“Mesmo com a redução, a Selic permanece em patamar elevado e continua encarecendo o crédito, restringindo investimentos e reduzindo a competitividade da indústria”

João Gabriel Pio, Economista-chefe da Fiemg Divulgação



João Gabriel Pio

Economista-chefe da Fiemg,sobre a redução dos juros básicos pelo BC

Saldo positivo

Minas Gerais fechou o primeiro semestre deste ano com um saldo de 127.778 empresas abertas. Nos seis primeiros meses deste ano, foram iniciados 315.607 negócios, enquanto 187.829 fecharam as portas no período. O saldo do semestre é 9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo com o avanço, os dados mostram uma desaceleração no ritmo de expansão, sendo que no primeiro semestre do ano passado, o saldo havia crescido 34%. O movimento empresarial mineiro é fortemente sustentado pelos pequenos negócios. Entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), foram 306.792 novas empresas abertas entre janeiro e junho, o equivalente a aproximadamente 97% de todas as aberturas registradas no estado. O segmento também apresentou saldo positivo de 121.751 empresas, alta de 9% sobre o primeiro semestre de 2025.



Logística

o Grupo EDJ está localizado em um galpão de 10 mil m² Divulgação

O grupo mineiro EDJ, formado por seis empresas e sediado em Contagem, projeta um faturamento superior a R$ 425 milhões na holding, com expansão de 70% nas suas operações de distribuição de produtos. A meta é atingir R$ 3 bilhões até 2030. Atualmente, o Grupo EDJ está localizado em um galpão de 10 mil m² e conta com 400 colaboradores diretos e 80 indiretos. São mais de 20 mil pontos de venda atendidos (sendo 12 mil em Belo Horizonte e 8 mil no interior de Minas Gerais), uma frota de 70 veículos e um portfólio que representa atualmente 2.300 produtos.A expansão do grupo acompanha o crescimento do setor, que, segundo dados da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), fechou o ano passado com faturamento de R$ 616 bilhões, o que representou um crescimento nominal de 17,27%. Descontada a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o avanço real foi de 11%.

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Consórcios

O Sicoob Minas Gerais alcançou novo recorde com R$ 386 milhões em créditos de consórcios contemplados em único mês. Ao todo, segundo o Sicoob, foram contempladas 4.089 cotas no estado em agosto, o que representa um aumento de 35% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Com o crescimento, Minas representou 38,5% das contemplações nacionais, que somaram R$ 1 bilhão no mês passado. “Mais de R$ 386 milhões contemplados em um único mês não é só um número relevante, é um retrato de como o cooperado está enxergando o consórcio hoje. As pessoas estão planejando com mais antecedência e enxergando o produto como parte de uma estratégia, não como uma alternativa pontual”, avalia Valéria Lilia de Matos, diretora executiva do Sicoob em Minas. “Em junho, fizemos uma campanha em nível nacional de vendas de consórcios e atingimos mais de R$ 13 bilhões em vendas. Minas Gerais esteve na dianteira deste movimento, com R$ 4,4 bilhões. O recorde de contemplação em agosto vem muito dessa campanha”, explica Valéria.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.