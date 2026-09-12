Mantiqueira Brasil investe R$ 205 milhões em Minas

Com um plano de expansão nacional, a Mantiqueira Brasil, uma das maiores produtoras de ovos do país, vai investir R$ 205 milhões em Minas Gerais para instalar uma nova unidade, com 12 galpões de postura e seis de recria em São Sebastião do Rio Verde e para ampliar a unidade instalada em Pouso Alto, cidades no Sul de Minas. Com os investimentos, a Mantiqueira projeta gerar 150 empregos diretos e 180 indiretos e elevar a produção nacional de ovos da marca de cerca de 4 bilhões para 6 bilhões, incluindo projetos também em São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Segundo a empresa, o plano nacional de expansão prevê adicionar 7 milhões de aves ao plantel brasileiro até 2028, ampliando a capacidade estática de 17,9 milhões para 24,9 milhões de aves. Os aportes na nova unidade, que contará também com área de classificação e de utilidades industriais, somam, R$ 190 milhões, enquanto na expansão da unidade existente serão investidos R$ 15 milhões. As obras devem ser concluídas em julho de 2028 e junho de 2027, respectivamente. Com a nova unidade, a Mantiqueira passará a contar com oito operações e estruturas de apoio em Minas, com granjas produtivas em Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto e Itamonte; unidade industrial de ovos líquidos, em Uberlândia; centro de distribuição em Contagem; e fábrica de fertilizante orgânicos Solobom, em Campanha. “Minas Gerais é berço da nossa história e tem um papel importante na operação da Mantiqueira. O estado reúne conhecimento técnico acumulado, profissionais com vocação para a avicultura de postura e localização estratégica para atender grandes mercados consumidores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.”, afirma Leandro Pinto, fundador e presidente do Conselho da Mantiqueira.

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Socorro no ar

Com mais de 13 milhões de quilômetros percorridos ao longo da sua história, a mineira Unimed Aeromédica está prestes a completar 30 anos atuando no transporte aeromédico no Brasil. Hoje, a empresa, que sincroniza medicina, logística e gestão, tem mais de 6,8 beneficiários em sua área de atuação. Criada em 1996, a Unimed Aeromédica realiza hoje, em média, e opera com duas aeronaves de uso exclusivo em Belo Horizonte e outras 14 aeronaves parceiras em Curitiba (PR), Salvador (BA) e Belém (PA). “O transporte aeromédico é muito mais do que levar um paciente de um ponto a outro. É garantir que a assistência não seja interrompida em nenhum momento do trajeto. Por sermos uma empresa do Sistema Unimed, formada por médicos, temos a medicina no centro de cada decisão. E isso sustenta a qualidade assistencial do início ao fim da jornada”, afirma Musse Youssef Matuck, diretor-adjunto da Unimed Aeromédica.



Gastronomia

Conhecida como a capital dos bares, Belo Horizonte sediou pela primeira vez a Connecta Minas, feira de food service que reuniu os setores de gastronomia, turismo, cultura e agronegócio, com mais de 30 estandes especializados. A expectativa era receber mais de 20 mil visitantes, entre empresários, fornecedores, indústrias, produtores, compradores e profissionais ligados à cadeia da alimentação fora do lar, com expectativa de movimentar R$ 50 milhões em negócios. A feira ocorreu de quarta-feira a sexta-feira, no Minascentro. Além da feira de negócios, a programação contou com palestras, debates, Cozinha Show e a Feira da Agricultura Familiar da Emater. “Nosso objetivo é reunir os principais elos da cadeia da alimentação fora do lar em um ambiente de negócios, inovação e valorização da identidade mineira. Queremos que a Connecta Minas se consolide como um encontro estratégico para o setor”, destaca Miriam Cerutti, idealizadora da Connecta Minas.



Cooperativas

Minas Gerais é o estado com o maior número de cooperativas: um em cada cinco empreendimentos brasileiros do setor estão no estado. O segmento reúne hoje 788 cooperativas, que impactam cerca 60% da população mineira. Juntas, as cooperativas congregam 4,2 milhões de cooperados e movimentam quase 16% do PIB estadual. “Em Minas, as cooperativas ocupam há muito tempo um espaço de destaque na economia. Elas estão na produção de alimentos, no crédito, na saúde, no transporte, na infraestrutura, entre outros ramos, e se tornaram parte da própria dinâmica de desenvolvimento do estado", afirma Ronaldo Scucato, presidente da Ocemg – instituição que representa o setor e que completou 56 anos na sexta-feira. Fundada em 1970, a entidade acompanhou e ajudou a estruturar a expansão do cooperativismo, organizando uma agenda estratégica de qualificação, ampliando sua presença institucional e investindo no aprimoramento das lideranças cooperativistas.

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“O pólo chegou a ocupar uma posição de destaque no mercado nacional, antes da pulverização do setor. Apesar disso, a tradição permanece e ajuda a explicar o reconhecimento do Barro Preto como um pólo de moda em Minas”

André Soalheiro,

presidente da Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap), sobre o Barro Preto Fashion Day

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Marcha lenta

A produção industrial de Minas cresceu 0,3% em julho de 2026, em relação ao mês anterior na série com ajuste sazonal, revertendo os resultados negativos dos dois meses anteriores. Já a produção nacional teve crescimento de 0,2% no mês, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já dados da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) mostram que no acumulado deste ano a indústria mineira registra crescimento de 0,7%. O desempenho representa uma desaceleração em relação ao início do ano, quando o avanço acumulado até abril era de quase 2%. “A indústria mineira segue em um cenário de baixo dinamismo, marcado pela fragilidade da indústria de transformação e por um ambiente externo ainda incerto. O crescimento observado na margem contribui para sustentar a atividade, mas ainda não sinaliza uma mudança mais ampla na trajetória industrial”, afirmou João Gabriel Pio, economista-chefe da Fiemg.

Chips no varejo

A TIM está ampliando a sua atuação em Minas Gerais com a expansão do modelo HUB, que permite que pequenos comerciantes incorporem produtos e serviços da operadora aos seus estabelecimentos e com isso possam atrair novos clientes e gerar receitas sem alterar a atividade principal do negócio. Minas conta atualmente com 82 pontos de venda parceiros integrados ao modelo. Ao longo do ano, a companhia tem como meta credenciar pelo menos 28 novos estabelecimentos, o que representa uma expansão de, no mínimo, 34% sobre a base atual. Segundo a operadora, “o plano busca fortalecer a capilaridade da TIM no estado e ampliar as oportunidades para pequenos varejistas, especialmente em cidades do interior”. Baseada no conceito de varejo híbrido, a iniciativa pode ser incorporada por lojas de eletrônicos, tecnologia, acessórios para telefonia, assistências técnicas e outros pequenos negócios.

R$ 421 milhões

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Foi o valor que a Samarco repassou na sexta-feira para 45 municípios da bacia do Rio Doce, como primeira parcela do acordo para investimentos estruturantes nas cidades. O total do projeto chega a R$ 2,1 bilhões

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