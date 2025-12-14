Assine
Marcílio de Moraes
Marcílio De Moraes
Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais
Aposta na logística em Minas vai além da divisa com São Paulo

O município de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, anunciou no inicio do mês um investimento para a construção de um centro industrial, com um

14/12/2025 02:00

Pouso Alegre, estratégico polo econômico no Sul de Minas, recebeu um novo impulso com a entrega da primeira fase do Pouso Alegre Business Park - (crédito: Divulgação)
Pouso Alegre, estratégico polo econômico no Sul de Minas, recebeu um novo impulso com a entrega da primeira fase do Pouso Alegre Business Park

Alinhado ao crescimento exponencial do e-commerce, o município de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, anunciou no inicio do mês a construção de um centro industrial que abrigará um complexo logístico AAA (Triple A). O investimento inicial totaliza quase R$ 250 milhões, com R$ 100 milhões provenientes da iniciativa privada para a edificação dos galpões e o restante (cerca de R$ 150 milhões) destinado pela Prefeitura de Divinópolis para a infraestrutura da nova área industrial de 852 mil m². A expectativa inicial é gerar 780 postos de trabalho, com uma projeção de alcançar 5,1 mil empregos diretos e indiretos em cinco anos. A concretização desse investimento é fruto da atuação conjunta da administração municipal, Sebrae Minas e Agência Novo Oeste. Já o município de Pouso Alegre, estratégico polo econômico no Sul de Minas, recebeu um novo impulso com a entrega da primeira fase do Pouso Alegre Business Park. Desenvolvido pela Fulwood, o condomínio logístico também de padrão AAA (Triple A) demandou investimento inicial de R$ 100 milhões e está localizado às margens da Rodovia Fernão Dias. O empreendimento está 100% locado para duas grandes companhias. O complexo oferece mais de 78 mil m² de área total. Além dos galpões, há salas comerciais de 40m² para empresas locais. A Fulwood já confirmou os próximos passos: para o terceiro trimestre de 2026, está prevista a entrega de mais 24 mil m² (podendo chegar a 48 mil m²). Cada nova fase deve injetar cerca de R$ 80 milhões adicionais na economia e manter o ritmo de contratações.

No parque

Com aporte inicial de R$ 500 mil em projeto-piloto e idealizado pela AMA e Ativa Inclusão “O Parque Girassol” será inaugurada esta semana como o primeiro Parque Multissensorial de Minas focado em crianças autistas. Instalado em uma área do Parque Municipal Américo Renné Gianetti, o espaço, com 150 metros quadrados, foi projetado para acolher também crianças com outras necessidades de desenvolvimento, como deficiências visuais, auditivas e motoras. O objetivo é permitir que o desenvolvimento terapêutico saia das clínicas e ganhe o ar livre. “O Parque Girassol nasce para democratizar esse acesso, reduzindo barreiras que ainda limitam a integração de crianças autistas e suas famílias nos espaços da cidade, oferecendo um ambiente de lazer, desenvolvimento e acolhimento”, afirma Filipe Dias Rosa, diretor de negócios da Ativa Inclusão. A expectativa é que o projeto seja levado para outras capitais do país.


Marca produtiva

Desde 2017, quando foi lançado, o Fiat Argo teve 700 mil unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Com mais de 92 mil unidades vendidas no acumulado do ano, o veículo está na terceira colocação entre os 10 mais vendidos no país este ano, se destacando pelo custo-benefício, versatilidade e eficiência, segundo a Stellantis. “O Fiat Argo chegou em 2017 com a proposta de atender diferentes perfis de público e jornadas, e rapidamente se consolidou como um dos modelos mais significativos da categoria. Sua versatilidade, aliada ao design, modernidade e eficiência, tornou o hatch um aliado essencial para enfrentar os desafios do dia a dia de forma prática e inovadora”, diz a montadora em nota.


Em Contagem

Presente no Brasil há mais de um século, a multinacional ABB tem acelerado a transformação de suas operações locais em modelos de sustentabilidade industrial. Nos últimos seis anos, a companhia investiu mais de US$ 45 milhões em iniciativas no país, conectando seu legado histórico à inovação ambiental. O grande destaque atual é a fábrica de Contagem (MG), que recebeu recentemente US$ 750 mil (cerca de R$ 4 milhões) em investimentos focados em eficiência energética. As melhorias incluem a instalação de painéis solares, iluminação LED e gestão digital do consumo via plataforma ABB Ability Energy Manager. Os resultados da unidade mineira já são expressivos: em apenas um ano, houve uma redução de 128 toneladas de CO2 e uma economia de 530 MWh de energia. A planta está projetada para ser a primeira da ABB no Brasil a alcançar o status de Mission to Zero, um programa global que integra produção e distribuição de energia renovável visando a neutralidade de carbono.


Força do agronegócio

O agronegócio de Minas alcançou um marco histórico. Entre janeiro e novembro de 2025, o setor registrou uma receita recorde de US$ 18,1 bilhões em exportações. O montante representa um crescimento de quase 13% em relação ao ano anterior (US$ 17,1 bilhões) e se consagra como o maior valor desde o início da série histórica, em 1997. O dado curioso deste desempenho é que ele ocorreu mesmo com uma redução no volume físico. Foram embarcadas 15,3 milhões de toneladas (queda de 6,6%). Isso indica uma forte valorização dos produtos mineiros no exterior: ao todo, 643 itens diferentes chegaram a 177 países. Hoje, o agro responde por quase 44% de tudo o que o estado exporta. O grande responsável pelo faturamento recorde foi o café. A commodity viu seu preço médio internacional disparar de US$ 4.212 para US$ 6.807 por tonelada. Graças a essa valorização, mesmo com uma queda de 12,5% no volume exportado, a receita gerada pelo grão atingiu US$ 10,16 bilhões – um salto de 41%.

“É preciso deixar claro que há consequências, inclusive pena de cadeia, para quem tenta não pagar os impostos em Minas. Quando uma empresa não paga o imposto, a outra que paga corretamente é prejudicada pela concorrência desleal”

Mateus Simões
Vice-governador

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

