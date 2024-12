Agronegócio supera a mineração pela primeira vez nas exportações

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

De janeiro a novembro deste ano, as vendas de produtos agropecuários mineiros ao exterior somaram US$ 15,7 bilhões, valor 3% superior às exportações da mineração do estado, que totalizaram US$ 14,5 bilhões.

De acordo com dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa-MG), nos 11 primeiros meses deste ano, o agro representou 40,7% do valor total das vendas externas do estado, com a mineração respondendo por 37,7%. Em volume, foram embarcadas para o exterior 16 milhões de toneladas de produtos agropecuários e 14,5 milhões de toneladas de minérios.

Neste ano, o agro registrou aumento de 19% na receita em relação a igual período do ano passado e crescimento de 9% no volume. Ainda segundo a secretaria, mesmo faltando contabilizar as exportações de dezembro, o valor das exportações do agro já superam o recorde anual de 2022, quando setor recebeu US$ 15,3 bilhões pelas vendas no mercado internacional.

De janeiro a novembro, a China lidera a lista de importadores de produtos do agronegócio mineiro, com US$ 3,9 bilhões, seguida pelos Estados Unidos, com US$ 1,7 bilhão, e pela Alemanha, com US$ 1,3 bilhão. O café continua sendo o principal produto da pauta de exportação do agronegócio mineiro, com 28,4 milhões de sacas embarcadas em grande parte pelo Porto do Açu, no Rio de Janeiro (foto) e US$ 7,1 bilhões de receita.

Mais empregos

Pelo menos 1,1 mil empregos diretos devem ser gerados em Minas Gerais com a instalação do primeiro parque de data centers, em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira. A cidade foi escolhida pelas empresas Supernova e Mapa Investimentos, responsáveis pelo empreendimento do parque tecnológico, que vai receber investimentos de R$ 300 milhões. A instalação deve ter início no segundo semestre de 2025 e o início de operação dos data centers vai ocorrer até o fim de 2026. “Minas dá um passo importante e se consolida como referência em inovação tecnológica e infraestrutura digital. Esse empreendimento vai impulsionar a economia local, com a geração de empregos”, afirma o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

Lojas alugadas

Com a previsão de abrigar a primeira academia sete estrelas do país, a The Beat Club, o Botânico Shopping está com 70% das suas lojas já alugadas. O centro de compras terá 12 mil metros quadrados de área, com uma praça central com 1 mil metros quadrados e cerca de 2 mil metros quadrados de área permeável. Com obras adiantadas, o empreendimento do grupo NS Participações e Investimentos recebeu um aporte de R$ 120 milhões. A expectativa é de que o shopping seja inaugurado em março de 2025. Com a estrutura em fase de finalização, o empreendimento começa a receber os primeiros lojistas, como Hortisul, APTK Spirits e Chocolates Noiar, que iniciaram obras nas lojas.

“Os números refletem o compromisso do Governo de Minas com rodovias mais seguras e eficientes, que atendam às necessidades da população e impulsionam a nossa economia”

Pedro Bruno

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias, sobre os R$ 900 milhões de investimentos com a concessão de rodovias no estado este ano

Brasil suspende emissão de vistos de trabalho temporário para BYD





Em expansão

Com a expectativa de fechar este ano com faturamento de R$ 28 milhões, a Be Honest, empresa do setor de mercado autônomos do Grupo Supernosso, projeta ampliar lojas e investir na compra de concorrentes para crescer. O faturamento inclui as operações de franqueados e parceiros, como o Extrabom Be Honest “Estamos fechando o ano com 32 franqueados e projetamos mais 70 para o próximo ano”, comemora o diretor de Expansão do grupo, Marcelo Carneiro. No ano que vem, a estratégia é fortalecer a presença nas regiões onde já atua, como Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo. “Nossa intenção é focar na aquisição de concorrentes para garantir um crescimento acelerado e estruturado”, afirma Carneiro.

Trabalhadores em situação análoga a escravidão no RS voltam para casa



Pão nosso sudável

O Programa de Desenvolvimento de Padaria - “Pão Gestão”, desenvolvido pelo Sebrae Minas em parceria com o Sindicato e Associação Panificação e Confeitaria de MG (Amipão) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) reuniu 50 negócios entre micro e pequenas empresas e foi o start para a empreendedora Monica Baptista, do Vila da Serra, em Nova Lima planeja este ano abrir um espaço físico para expandir a Pães Du Kanto, criada por ela em 2021. Ao construir meu plano de negócio, queria um produto de alto padrão e mais elaborado. Visitei várias padarias e padeiros e fiz cursos. Ao perceber que BH era carente de pães inclusivos, aqueles que são pensados nas necessidades de pessoas com restrições ou que buscam uma alimentação mais saudável, montei meu portfólio”, conta a empreendedora que produz pães sem glúten e lactose e passará a produzir alimentos sem açúcar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Energia

11,16 GW

É a capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica em Minas Gerais no fim de 2024. Estado representa 21% da energia solar do país