Duas feiras que acontecem no início de novembro prometem movimentar a indústria mineira. Nos dias 5 a 8 ocorre a Semana Industrial Mineira no Expominas, para apresentar inovações tecnológicas e possibilitar negócios no setor industrial. Com uma área de 15 mil metros quadrados e 120 expositores, a Semana Industrial reunirá fornecedores e indústrias mineiras. Também no Expominas, a 5ª Feira da Indústria de Autopeças e Reparação Automotiva – Minaspart, que será realizada de 6 a 9. A Minaspart vai apresentar inovações tecnológicas e tendências do setor automotivo. A indústria automotiva em Minas gera R$ 40,8 bilhões em valor anualmente. O setor tem experimentado crescimento nos últimos anos com o aumento dos investimentos da fábrica da Stellantis em Betim, com atração de empresas e capacitação de fornecedoras. O aumento da produção de veículos no polo automotivo de Betim e a inserção de novas tecnologias fomentam o setor de autopeças mineiro, que ganha dinâmica com os investimentos da ordem de R$ 8,5 bilhões que a montadora realiza no estado, principalmente para desenvolvimento e produção de motores híbridos e de também em sistemas elétricos de propulsão. A projeção da regional do Sindicato Nacional da Indústria de Compomentes para Veículos Automotores (Sindipeças) é que o setor registre um crescimento de 5% a 7% na produção.



Na passarela



Com um público de 3.670 pessoas durante três dias, o Minas Trend recebeu 144 marcas expositoras e a geração de negócios superou a expectativa inicial, chegando a R$ 27 milhões. “Tivemos um resultado muito positivo, inclusive porque superamos nossa expectativa de geração de negócios. Isso prova que seguimos no caminho certo, consolidando o Minas Trend como pilar fundamental da indústria da moda mineira e nacional”, afirmou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas (Fiemg), Flávio Roscoe. Realizada este ano no BH Shopping, a 32ª edição da mostra da moda confirma ser um dos salões de negócios da moda da América Latina.



Portabilidade



Permitida há 16 anos para os usuários de telefonia fixa e móvel, a portabilidade já é uma rotina para os brasileiros. Dados da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), desde que a portabilidade numérica começou, os mineiros realizaram 10,05 milhões de ações de troca de operadora. Desse total, 2,19 milhões foram solicitações foram feitas por usuários da telefonia fixa (22%) e outros 7,86 milhões (78%) foram para telefones móveis. O balanço entre os telefones atendidos pelos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38, mostra que no terceiro trimestre deste ano foram 171,91 mil solicitações de portabilidade, com 46,24 mil para telefones fixos e 125,67 mil para aparelhos móveis.



“Cada cidade que visitamos nos surpreendeu pela maturidade e qualidade dos negócios locais. O Minas Summit fortaleceu significativamente o ecossistema de cada região por onde passou”



Paulo Justino, CEO da FCJ Venture Builder



Com energia



O consumo de energia elétrica registrou um crescimento de 5% em setembro, sobre o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi puxado por setores como o de saneamento, químicos e manufaturados, que contribuíram com a demanda maior no mercado livre, e pelo calor, que elevou o consumo do mercado regulado. No mês passado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apontou o consumo de 8.045 megawatts médios em Minas Gerais, sendo que 4.381 MW médios, com avanço de 10% na comparação anual, foram no mercado livre. Os outros 3.664 MW médios foram fornecidos pela Cemig, com crescimento de 2,7%, influenciado pela temperatura acima da média este ano, o que intensifica o uso de ventiladores e ar-condicionado.



Nas galerias



Depois de adquirir três lojas em Belo Horizonte e convertê-las para a bandeira própria, o Assaí está buscando interessados para ocupar espaços nas galerias das suas lojas. O projeto teve início em 2019 e ganhou força com a conversão das lojas em 2022 e 2023 e as lojas em Minas integrar o projeto, com as galerias do Assaí Minas Shopping e de Santa Efigênia ganhando uma nova opção de serviço com a instalação de academias até o início do próximo ano. No 2º trimestre deste ano, as Galerias do Atacadista atingiram uma receita de R$ 26 milhões, crescimento de 13% ante mesmo período de 2023, com uma ocupação de cerca de 74%. “A meta é levar o projeto para lojas já existentes e, também, para as unidades a serem inauguradas com demanda para este tipo de conveniência”, diz Fernando Basílio, Diretor de Expansão e Galerias Comerciais do Assaí.



Fisco



R$ 13,02 bilhões - Foi o valor arrecadado em impostos arrecadados pela Receita Federal em Minas no mês passado, com alta de 23,18% sobre setembro de 2023. No ano, até setembro, são R$ 121,6 bilhões arrecadados no estado.