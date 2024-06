Com o avanço das normas ESG e a necessidade crescente de ganhos de produtividade, as grandes empresas incorporam cada vez mais o conceito de felicidade nos seus negócios, incluindo a dos colaboradores. Com as pesquisas mostrando que trabalhadores satisfeitos têm uma produtividade até 31% maior e que as companhias que apostam no conceito reduziram em 125% a incidência de burnout, além de diminuir o turnover em 51%, a Câmara Americana de Comércio em Minas Gerais (Amcham MG) reuniu mais de 400 empresários e altos executivos na semana passada, em Belo Horizonte, para debater a “Felicidade como Estratégia nos Negócios”, no 20º CEO Fórum. “A felicidade no local de trabalho não é um luxo, mas muito mais uma estratégia para o sucesso das organizações”, afirma Douglas Arantes, gerente regional da Amcham MG. Para mostrar a mobilização das empresas, uma pesquisa feita durante o evento revelou que 57% têm um programa robusto de implantação de práticas específicas para promover o bem-estar e a felicidade dos funcionários, enquanto 39% estão começando a implantar essas práticas e apenas 4% não têm interesse no tema. Mas 100% dos entrevistados consideram que a felicidade é importante no trabalho e para o desempenho empresarial e 91% acreditam que as empresas com líderes comprometidos com o bem-estar dos funcionários tendem a ter resultados financeiros superiores. O 20º CEO Fórum ocorreu primeiro em Minas, mas está sendo realizado em 15 unidades da Amcham em todo o país, devendo mobilizar mais de 4 mil empresários e executivos em todo o país até o fim deste mês.

Nas gôndolas

A holandesa L-founders of loyalty está ganhando espaço no varejo supermecadista de Belo Horizonte. Depois de lançar a campanha de selos da rede Verdemar, a L-founders, especializada em soluções para programas de fidelidade, está presente na primeira campanha de selos de desconto do Grupo SuperNosso. Na campanha, a cada R$ 20 em compra, os clientes cadastrados no Clube Supernosso ou no Supernosso Prime recebem selos para usar na aquisição de utensílios de cozinha, como facas, afiadores e tesouras, da marca suíça SIGG, com desconto. Em 10 anos, mais de 2,8 bilhões de selos foram distribuídos, envolvendo 40 milhões de produtos.

Renato Abras, fundador e presidente do Grupo Garra com a diretora-executiva do Garra, Bruna Gunnella Washington Alves/Divulgação



Com Garra



Representante dos produtos da marca norte-americana Lee Jeans, o Grupo Garra, de Belo Horizonte, planeja triplicar a produção e as vendas dos produtos da grife nos próximos dois ou três anos. Hoje, a produção chega a 50 mil peças por mês entre jeans masculino e feminino e malhas Lee distribuídos por 2.500 pontos de venda multimarca em todo o país. “A Lee é uma marca com muito potencial e pouco explorada ainda e quando a gente faz isso o resultado é muito bom”, afirma Renato Abras, fundador e presidente do Grupo Garra, que licencia a Lee desde 2019 e conta ainda com produtos da marca Young Style Jeans. No caso da Lee, todos os produtos seguem a diretriz da matriz, nos Estados Unidos. “Nesses cinco anos a gente acumula um crescimento de 260%”, destaca a diretora-executiva do Garra, Bruna Gunnella. A compra de outras marcas de jeans e a abertura de lojas físicas também estão nos planos do Garra para continuar expandindo os negócios. Hoje o grupo emprega cerca de 700 pessoas, sendo que 250 a 300 pessoas na produção apenas da Lee.

“É fundamental intensificar esforços para aumentarmos a participação das cooperativas do ramo do leite nos programas de gestão e capacitação. Isso não apenas fortalecerá o setor, mas também contribuirá para a sustentabilidade e o crescimento econômico do nosso estado”

Ronaldo Scucato

Presidente do Sistema Ocemg

No Barreiro

Para atender a um contrato com a Petrobras, a Vallourec vai fornecer 1.800 toneladas de tubulação de aço- carbono com revestimento Glass Reinforced Epoxy (GRE) que serão produzidas na Usina do Barreiro, localizada em Belo Horizonte (MG). Os produtos, que incluem os acessórios em Corrosion Resistant Alloy (CRA), serão utilizados no desenvolvimento de poços de petróleo offshore, principalmente na Bacia de Campos. “Estamos muito satisfeitos com a conquista do novo contrato, que inclui conteúdo local e o fornecimento de soluções de alta tecnologia. É um reforço do total comprometimento das nossas equipes para apoiar o nosso parceiro de longa data em suas operações”, afirma Phillippe Guillemot, CEO da Vallourec.

Siderúrgica da Gerdau em Ouro Branco Gerdau/Divulgação



Usina 5G

A siderúrgica da Gerdau em Ouro Branco finalizou a implantação da rede privada com tecnologia 5G em parceria com a Embratel, consolidando a rede pública e privada. O projeto abrange os mais de 8.300.000 metros quadrados da planta siderúrgica, com a instalação de diversas torres pela área. Com capacidade combinada para 4,8 gigabytes por segundo (Gbps), a rede vai permitir à empresa avançar na indústria 4.0. “Essa estrutura de tecnologia vai permitir à Gerdau acelerar em Ouro Branco a implementação dos conceitos da indústria 4.0, alavancando automatização, produtividade, flexibilidade, visibilidade, rastreabilidade, uso de dados e segurança nos processos, incluindo planejamento, produção e logística da Gerdau”, afirma o diretor industrial da Gerdau em Ouro Branco, Marcelo Teixeira.



Renovável

Apoiadora da mostra Modernos Eternos BH, que acontece de 18 de junho a 14 de julho no edifício histórico do Instituto de Educação de Minas Gerais, a Solatio Energia Livre, do Grupo CMU, também estará na mostra. Pela terceira edição, o grupo fornece energia solar para a mostra anual de arquitetura, arte, design, decoração, história e gastronomia. Na edição deste ano, são 42 ambientes assinados por 46 profissionais de renome e mais de 100 parceiros envolvidos.