Após ‘Sonha Mesmo’, cantor gospel Misaias Oliveira prepara novo projeto

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor gospel Misaias Oliveira, fez sucesso no Brasil com o hit Sonha Mesmo, anunciou recentemente que está preparando um novo trabalho em parceria com a gravadora Todah Music. O EP, previsto para o final de 2025 ou início de 2026, promete seguir a linha característica que consagrou o artista.

Em parceria com a Todah Music, uma das maiores gravadoras gospel do país, o baiano planeja expandir ainda mais seu alcance. Além do novo EP, o cantor prepara uma turnê nacional que deve passar por diversos estados do país no próximo ano, com o objetivo de continuar levando mensagens de fé e esperança através da música.

Com mais de 19 milhões de visualizações no YouTube, Sonha Mesmo se tornou um verdadeiro sucesso desde seu lançamento no último ano. A canção, que traz uma mensagem de esperança e perseverança, fez tanto sucesso que surpreendeu o cantor baiano, que contou em nota que recebe mensagens diárias de admiradores.

“Muitos desistem de sonhar por causa das dificuldades no caminho. Sonha Mesmo nos lembra que é possível acreditar novamente quando Deus está ao nosso lado”, compartilha o cantor.

A música também intitula o EP mais recente do cantor, que contém seis faixas ao vivo. No Spotify, o cantor conta com mais de 440 mil ouvintes mensais na plataforma, tendo Sonha Mesmo como música mais popular entre seu repertório.

Confira o conteúdo completo do álbum ao vivo Sonha Mesmo de Misaias Oliveira:

1. Sonha Mesmo

2. Tá Tudo Bem

3. Você Não É De Ferro

4. Meu Futuro

5. Eu Tenho a Presença

6. Deus Tem a Última Palavra



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.