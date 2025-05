YouTube: em seus 20 anos, plataforma já hospedou mais de 20 bilhões de víde

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A plataforma YouTube celebrou seus 20 anos de atividade na última quarta-feira (23) e para que você tenha uma ideia do tamanho dela, a empresa do Google revelou que hospeda mais de 20 bilhões de vídeos publicados até o momento. As informações são do Variety.

O primeiro vídeo a ser compartilhado no YouTube foi Me at the Zoo, um clipe com duração de 19 segundos que Jawed Karim, co-fundador da plataforma, filmou em frente à uma exposição de elefantes no Zoológico de San Diego (EUA).

Além dos 20 bilhões de vídeos que foram enviados ao longo de duas décadas, o YouTube afirma que, em média, há mais de 20 milhões de vídeos enviados diariamente para a plataforma. Só no ano passado, os usuários do YouTube receberam em média mais de 100 milhões de comentários em vídeos diariamente e os criadores de conteúdo também receberam números superlativos no famoso botão "curtir": 10 milhões por dia.

Em 2024, os vídeos do YouTube receberam, em média, mais de 3,5 bilhões de curtidas de usuários por dia.

Sobre os clipes musicais, mais de 300 deles já superaram a marca de 1 bilhão de visualizações. Este grupo ganhou o apelido de Billion Views Club e os cinco clipes que alcançaram al marca rapidamente são: Hello, de Adele (88 dias); Shape Of You, de Ed Sheeran e Despacito, de Daddy Yankee e Luis Fonsi (ambos empatados em 97 dias).

A lista também inclui Mi Gente, de J Balvin e Willy William (103 dias) e APT, de Rosé e Bruno Mars (105 dias).

Aproveitando o ensejo de seu aniversário, o YouTube também anunciou algumas novidades para a plataforma. Nas próximas semanas, os assinantes do YouTube TV poderão criar sua própria multivisualização com conteúdo não esportivo selecionado, começando com um pequeno grupo de canais populares e expandindo nos próximos meses.

A plataforma também lançará a capacidade de mais criadores de conteúdo "responderem por voz" aos comentários em seus vídeos ainda este ano, após testar o recurso com um pequeno grupo de criadores em 2024.

O recurso Ask Music do YouTube criará uma estação de rádio personalizada com base na descrição do tipo de música que você deseja ouvir (disponível para iOS e Android para todos os usuários do YouTube Premium e do YouTube Music).

A velocidade de reprodução 4x está sendo implementada para assinantes do YouTube Premium em dispositivos móveis (junto com reprodução 2,05x, 2,5x e 3x).

E por fim, o YouTube está planejando lançar uma nova experiência de visualização de TV, prometendo navegação mais fácil, reprodução, ajustes de qualidade e acesso simplificado a comentários, informações do canal e assinaturas.

No ano passado, o YouTube foi a segunda maior empresa de mídia em receita, com US$ 54,2 bilhões, ficando atrás apenas da Disney, segundo Michael Nathasons, da MoffettNathanson. Agora, o YouTube está pronto para assumir o primeiro lugar, à frente da Disney, "tornando-se líder não apenas no engajamento, mas também em receita".

O YouTube já ultrapassou outras grandes empresas de mídia e entretenimento com a Disney, Paramount Global, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal e Netflix como a maior fonte agregada de conteúdo de TV nos EUA.



