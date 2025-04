Billie Eilish: vinil de 'Hit Me Hard and Soft' conta com vocais isolados

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Hit Me Hard and Soft (Isolated Vocals) é uma variação do álbum de sucesso de Billie Eilish que estava disponível anteriormente exclusivamente para o Record Store Day. O título apresenta as gravações vocais isoladas, exibindo o álbum em uma luz crua e despojada e destacando o poder dos vocais de Billie. As informações são do Vinews, site especializado no formato.

Este produto, que inclui uma capa de álbum invertida exclusiva, já está disponível no Brasil para pré-venda no site da Umusic Store pelo valor de R$ 299,90 (+Taxa de Entrega).



O álbum original Hit Me Hard and Soft, lançado pela Universal Music, via Darkroom e Interscope Records, é o trabalho mais ousado de Billie Eilish até o momento. Este trabalho é uma coleção diversificada, mas coesa de músicas — idealmente ouvidas na íntegra do começo ao fim — faz exatamente o que o título do álbum sugere: atinge você forte e suavemente tanto liricamente quanto sonoramente, enquanto dobra gêneros e desafia tendências ao longo do caminho.

Com a ajuda de seu irmão e único colaborador, FINNEAS, Billie Eilish escreveu, gravou e produziu o álbum juntos em sua cidade natal, Los Angeles (EUA).

Billie Eilish: Disco foi produzido em gatefold jacket

Os detalhes ecológicos de Hit Me Hard and Soft (Isolated Vocals): BioVinyl é feito de PVC de base biológica usando óleo de cozinha ou gases residuais industriais. Todas as embalagens de vinil são feitas de papel/placas recicladas certificadas pelo FSC, feitas 100% de resíduos pós-consumo e fibras recicladas pré-consumo. A tinta usada é verniz de dispersão à base de plantas e água.

No lugar do filme retrátil, as sleeves são 100% recicladas e reutilizáveis. Para remessa, todos os produtos acabados são embalados e enviados para depósitos em caixas de remessa até 93% recicladas e 100% recicláveis.

Confira o conteúdo completo do vinil Hit Me Hard and Soft (Isolated Vocals) de Billie Eilish:

Lado A

1. SKINNY

2. LUNCH

3. CHIHIRO

4. BIRDS OF A FEATHER

5. WILDFLOWER

6. THE GREATEST

Lado B

7. L’AMOUR DE MA VIE

8. THE DINER

9. BITTERSUITE

10. BLUE



