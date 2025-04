Bruno Gadiol e Zaac divagam sobre os jogos emocionais em 'Nada Sério'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um dos talentos da nova geração da música pop brasileira, Bruno Gadiol lançou na última quinta-feira (24), às 21h, a inédita Nada Sério em parceria com Zaac. A canção, que chega acompanhada de um videoclipe, faz parte de seu próximo álbum Gêmeos em Gêmeos e retrata a história de duas pessoas em uma conexão intensa, mas desequilibrada. Enquanto uma delas deseja algo mais profundo e sério, a outra não quer se comprometer (mas também não está pronta para ver o outro seguir em frente).

“Eu escrevi ‘Nada Sério’ porque vejo esse tipo de relação acontecendo o tempo todo com amigos meus. E até eu mesmo vivi histórias assim. São aquelas relações em que um quer algo mais sério, mas o outro diz não estar pronto. E ao mesmo tempo essa pessoa sente ciúmes, cobra, se incomoda com outras conexões. É uma contradição que, infelizmente, é muito comum hoje em dia. E eu quis retratar essa complexidade — esse lugar meio confuso onde nada é assumido, mas tudo é sentido”, conta Bruno Gadiol.

Em um momento especial de sua carreira, Bruno Gadiol celebra uma colaboração marcante com o cantor Zaac, trazendo à tona não apenas uma união musical potente, mas também uma conexão pessoal significativa. A parceria, que surgiu com o apoio do produtor Zain, representa para Gadiol a realização de um desejo antigo: trabalhar ao lado de um artista que sempre teve admiração e respeito.

“Eu sempre admirei o Zaac desde as músicas que ele fez com a Anitta, que são algumas das minhas favoritas. Sempre que tocavam em festas, eu enlouquecia. Ele tem uma energia única. Então ter ele colaborando na minha música foi um presente maravilhoso que consegui através do Zain. E além do talento, o que me encantou ainda mais foi conhecer o Zaac no dia a dia. Um cara doce, amoroso, tranquilo. Foi uma conexão linda, que trouxe ainda mais verdade pro som que a gente criou juntos”, revela Bruno.

O videoclipe de Nada Sério foi dirigido pelo cantor em parceria com Luke Vidal. Para o roteiro, Bruno Gadiol usa a metáfora do jogo de xadrez, repleto de estratégias, como representação desta relação complexa.

“Relações mal resolvidas são como um jogo com movimentos pensados, de espera e reação, onde ninguém fala tudo, mas tudo tem significado. O elemento do xadrez entra justamente para enriquecer essa narrativa. A gente gravou num galpão vazio, com um clima mais sombrio, onde tudo ao redor é breu. Como se esse jogo estivesse acontecendo nesse lugar de incerteza, de vazio mesmo, onde esse amor mal resolvido se desenrola”, explica.

Gêmeos em Gêmeos é o segundo álbum de Bruno Gadiol e mergulha fundo na dualidade e na complexidade das emoções humanas. Com 12 músicas e dividido em três atos — Vênus, com canções animadas sobre relações amorosas instáveis; Marte, que expressa intensidade e desejo; e Saturno, que aborda amadurecimento e introspecção —, o projeto revela diferentes facetas da personalidade do artista, explorando desde amores leves e confusos até momentos intensos, impulsivos e, por fim, mais introspectivos e maduros.

Com uma sonoridade pop marcante, traz influências de artistas que trabalham muito bem a dualidade emocional como Ariana Grande, Dua Lipa, Troye Sivan, Rosalía e The Weeknd. Nas letras, temas como relações mal resolvidas, desejo, dor, amadurecimento e reconstrução moldam um trabalho que, ao mesmo tempo em que expõe suas contradições, celebra a liberdade de ser múltiplo — como um verdadeiro geminiano.

“Me inspirei em produções que misturam batidas dançantes com letras profundas, sinceras e até dolorosas — essa contradição me atrai muito. Também tem uma influência forte do pop brasileiro contemporâneo, de artistas que trazem identidade em cada faixa, como Duda Beat, Jão e Gloria Groove. Visualmente, busquei criar um universo para cada ato, como se fossem fases distintas da minha vida e do meu emocional, inspirado por trabalhos conceituais de artistas como Beyoncé em ‘Lemonade’. No fim, ‘Gêmeos em Gêmeos’ é um reflexo de tudo que me toca: o que vivo, o que observo e o que escuto”, explica o artista.

Além das músicas, o projeto contará com seis videoclipes, dois para cada ato, que ajudam a expandir visualmente a narrativa do álbum que conta com participações especiais de artistas como Zaac, além de Clau e Vitão em colaborações que somam e refletem a diversidade do universo criado em Gêmeos em Gêmeos.

