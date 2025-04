Lady Gaga: 'Mayhem' chega com sonoridade poderosa em vinil exclusivo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O álbum Mayhem de Lady Gaga, lançado originalmente em 7 de março de 2025, é uma obra que mistura diversos gêneros musicais, como synth-pop, dance pop, disco e industrial. Nele, a artista explora temas como amor, caos, fama e identidade, utilizando metáforas de transformação e dualidade. Este produto é distribuído pela Universal Music, via Polydor. As informações são do site Vinews.

Mayhem foi gravado em estúdios na Califórnia (EUA) e contou com colaborações de produtores renomados, como Andrew Watt e Gesaffelstein.

Agora, este novo trabalho de Lady Gaga ganha uma edição especial em vinil duplo standart, de 180 gramas, que está em pré-venda no site da Umusic Store pelo valor de R$ 379,90 (+ taxa de entrega).



Entre os destaques de Mayhem estão os singles Disease e Abracadabra, além da faixa Die With a Smile, um dueto com Bruno Mars que ganhou o Grammy de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo.

Este novo trabalho da popstar tende a ser um sucesso comercia pela sua produção e diversidade estilística.

Confira o conteúdo completo do álbum Mayhem, de Lady Gaga, em vinil duplo:

Lado A

Disease

Abracadabra

Garden of Eden

Perfect Celebrity

Vanish Into You

Lado B

Killah (ft. Gesaffelstein)

Zombieboy

LoveDrug

How Bad Do U Want Me

Don’t Call Tonight

Lado C

Shadow Of A Man

The Beast

Blade of Grass

Die With A Smile (ft. Bruno Mars)

*Este produto não acompanha o card autografado.



