Felipe Araújo dá voz aos sentimentos no EP 'Carta Aberta - Volume 2'

O aguardado Carta Aberta - Volume Dois acaba de chegar às plataformas digitais pela Universal Music, e promete emocionar os fãs de Felipe Araújo.

Em uma fusão de sensibilidade e talento, o cantor apresenta o seu novo EP audiovisual, que traz não apenas sua assinatura única, mas também uma colaboração especial: o evangelista Deive Leonardo.



O lançamento será marcado por dois vídeos poderosos que acompanham o EP, entre eles a faixa Deus Coloca o Chão, em que Felipe Araújo divide o palco com Deive Leonardo. A música, uma reflexão sobre fé, resiliência e os desafios da vida, conta com uma performance que transborda emoção e conectividade. A parceria entre os dois, que compartilham mesma intensidade em cena, promete ser um dos momentos mais marcantes deste novo trabalho.



Além da colaboração, o EP apresenta Diário, uma música solo de Felipe Araújo, onde o sertanejo se aprofunda em sentimentos íntimos, explorando a vulnerabilidade e a busca por respostas nas entrelinhas da vida cotidiana. A canção traz um tom introspectivo e profundo, ganhando um clipe visualmente imersivo que acompanha o universo emocional da faixa.



Os dois vídeos, que serão lançados simultaneamente com o EP, criam uma experiência audiovisual completa, que reflete o crescimento artístico de Felipe Araújo e sua habilidade em transitar entre diferentes camadas de emoções, sempre com uma sinceridade que toca de forma direta e verdadeira os corações dos fãs.



Em um momento de proximidade com o seu público, Felipe Araújo reafirma seu compromisso com a música de qualidade, marcada pela autenticidade e pela emoção que só ele sabe entregar. A estreia de Carta Aberta - Volume Dois promete ser um marco na carreira do cantor que, com este trabalho, consolida ainda mais seu nome no cenário musical.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.