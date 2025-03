Divas do pop: as 10 mulheres que brilham no século 21

SIGA NO

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Em uma recente lista que a Billboard selecionou sobre as 25 maiores estrelas do século 21, nomes icônicos como de Beyoncé, Tayllor Swift e Rihanna norteiam os caminhos da atual indústria musical, com suas turnês lotadas e quebras de recordes nas plataformas digitais - o principal meio de consumo de música na atualidade.

E para celebrar o Mês das Mulheres, esta coluna vai explicar como a Billboard escolheu cada uma das estrelas de sua lista.

Os critérios definidos para que a Billboard chegasse à conclusão de todos esses nomes foram: vendas de álbuns, número de plays nas plataformas digitais e grandes performances em turnês.

A artista que atendeu com excelência a todos esses requisitos foi Beyoncé, seguida de Taylor Swift e Rihanna.

Há vários predicados para definir Beyoncé como a maior artista do século 21 até o momento, como sucesso comercial, influência e seu impacto na cultura popular, sendo colocada na mesma prateleiras de outros nomes icônicos de diversos segmentos profissionais.

Para a Billboard, Beyoncé "se provou uma artista e criadora cuja dedicação à inovação, evolução e excelência geral a tornou padrão pelo qual todas as outras estrelas pop deste século têm sido comparadas".

Confira as 10 maiores estrelas pop femininas deste século, segundo a Billboard:

1. Beyoncé

2. Taylor Swift

3. Rihanna

4. Lady Gaga

5. Britney Spears

6. Ariana Grande

7. Adele

8. Nicki Minaj

9. Miley Cyrus

10. Shakira



