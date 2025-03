RBD: Christian Chávez anuncia data de seu novo single 'Si Mañana Me Voy'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor mexicano Christian Chávez, integrante do grupo RBD, faz seu retorno musical após um hiato de dois anos com o single Si Mañana Me Voy (Se Amanhã Eu Partir). A faixa faz parte de um novo projeto musical intimista e confessional, onde o artista diz sim para abrir as portas de sua história pessoal pela primeira vez, compartilhando experiências inéditas e superação de traumas que moldaram a pessoa que ele é hoje.

Com o desejo de revelar mais detalhes sensíveis através da música sobre sua vida com o público, Christian explica: “Compartilhar minha verdadeira história é um passo crucial para libertar-me das sombras do passado e encontrar minha voz novamente. É um convite para que todos possamos enfrentar nossos medos e superar as adversidades juntos".

Definida como Volume 1, a canção, de autoria de Christian, retrata as consequências de suprimir a verdadeira identidade para agradar ao bem comum e como as críticas afetam diretamente a vida e a carreira de uma pessoa pública. A perda de controle sobre sua própria narrativa e o escrutínio público o transformaram em alguém sem voz, como um mímico que expressa seus sentimentos apenas por meio de gestos silenciosos.

Com lançamento marcado para o dia 7 de março, o pop melancólico de Si Mañana Me Voy registra o verdadeiro eu por trás da persona exposta às críticas que adoecem mental e fisicamente, liderando ao conflito subjetivo e vivencial que desencadeiam enfermidades psicológicas, além de também falar sobre aceitar o medo da morte.

Ainda sobre o conceito do videoclipe, ele adiciona: “O videoclipe de ‘Si Mañana Me Voy’ é uma representação visual das sombras que enfrentei e da jornada para encontrar a luz novamente. Cada cena é um reflexo da minha luta interna e da busca por autenticidade em um mundo que muitas vezes nos pede para esconder quem realmente somos”.

"Escrever essas cartas para mim mesmo foi um processo catártico, uma forma de confrontar meus medos e aceitar minhas vulnerabilidades. Cada linha é um passo em direção à cura e à liberdade”, revela o artista.

Christian Chávez começou a compor e desenvolver o projeto dividido em quatro volumes há 1 ano e meio, quando começou a escrever cartas direcionadas a si como um exercício de terapia sugerido pelo seu psicólogo, refletindo sobre os altos e baixos da sua vida pessoal.

"Ao compartilhar essas experiências, espero que meus fãs possam se sentir menos sozinhos em suas próprias jornadas de autoconhecimento e superação. A música é uma forma poderosa de conexão e cura", conclui Christian Chávez.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.